Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai triển khai “đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Để tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương thức kê khai, Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai triển khai chiến dịch với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng hộ”; tập trung toàn bộ nhân lực để tăng tốc thực hiện chiến dịch.

Thực hiện công văn 7633/DON-TCCB ngày 4/12/2025 của Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phát động phong trào thi đua “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai đã phát động thi đua giữa các Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh. Không khí thi đua tại Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai diễn ra sôi nổi, công chức thuế các Tổ đã làm việc xuyên suốt kể cả thứ bảy và chủ nhật, ngoài giờ làm việc nhằm kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, cũng như hỗ trợ hộ kinh doanh.

Công chức Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai đã triển khai các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương thức kê khai, với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng hộ”; tập trung toàn bộ nhân lực để tăng tốc thực hiện chiến dịch.

Bên cạnh đó Thuế cơ sở 4 tăng cường công tác hướng dẫn cho người nộp thuế sử dụng thành thạo tính năng Trợ lý ảo trên eTax Mobile, Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Tính đến 17/12/2025, toàn Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành chuyển đổi 100% hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu trên 500 triệu đồng; hoàn thành chuyển đổi 85% hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp, tập trung nhân lực để hoàn thành sớm nhất các chỉ tiêu đã đề ra./.