Hạ tầng bứt tốc tạo “điểm rơi” mới cho thị trường nhà ở phía Nam

(TBTCO) - Thị trường nhà ở phía Nam đang bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt dự án hạ tầng lớn tăng tốc và nhu cầu nhà ở chất lượng cao tiếp tục mở rộng. Tại Diễn đàn bất động sản nhà ở "Kết nối hiện tại, Kiến tạo tương lai", các chuyên gia CBRE dự báo nguồn cung và mặt bằng giá năm 2025–2026 sẽ phân hóa mạnh nhưng vẫn duy trì triển vọng tích cực.

Theo CBRE Việt Nam, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, với mục tiêu GDP năm 2025 đạt 8%, tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mặt bằng lãi suất ổn định đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho thị trường bất động sản, dù nhà đầu tư vẫn cần theo dõi diễn biến tỷ giá và giá vàng.

Động lực then chốt của thị trường phía Nam đến từ việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, bao gồm Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành cùng mạng lưới metro mở rộng tại TP.Hồ Chí Minh. Các dự án này được kỳ vọng mở ra các cực tăng trưởng mới, củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển đô thị dài hạn.

Trong năm 2025, nguồn cung mở bán mới tại TP.Hồ Chí Minh (cũ) dự kiến đạt gần 12.000 sản phẩm, gồm 7.600 căn hộ và 4.400 căn nhà liền thổ. Riêng phân khúc căn hộ ghi nhận mức tăng 50% so với năm 2024, với 90% thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Do thị trường nghiêng mạnh về sản phẩm cao cấp, giá bán sơ cấp bình quân trong quý IV/2025 được kỳ vọng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 90 triệu đồng/m² thông thủy.

Chuyên gia CBRE nhận định thị trường nhà ở phía Nam đang phân hóa rõ rệt về loại hình sản phẩm và giá bán.

Ở phân khúc nhà liền thổ, nguồn cung năm 2025 tăng đột biến lên 4.400 căn – gấp gần 18 lần năm 2024 (hơn 230 căn). Phần lớn lượng hàng ra mắt trong quý IV, chủ yếu từ một đại đô thị tại Cần Giờ, cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 60 km. Dự án này có giá chỉ bằng 30–50% so với mặt bằng giá sơ cấp chung của thị trường, kéo theo giá sơ cấp bình quân toàn thị trường giảm xuống còn 190 triệu đồng/m² đất, giảm 37% so với quý III/2025 và giảm 39% so với năm 2024.

Tính chung 5 tỉnh thành trọng điểm khu vực phía Nam, nguồn cung mới vượt 39.300 căn (cả căn hộ và nhà liền thổ), tăng 2,1–2,2 lần so với giai đoạn 2023–2024.

Trong năm 2025, song song với nguồn cung cải thiện tại TP.HCM (cũ), thị trường khu vực phía Nam cũng ghi nhận nhiều lựa chọn mới cho người mua nhà, với hơn 15.800 căn (99% là căn hộ) mở bán mới tại Bình Dương (cũ), hơn 9,400 căn (75% là nhà liền thổ) tại Long An (cũ), gần 1.300 căn (gần 50% là nhà liền thổ) tại Đồng Nai, và hơn 800 căn nhà liền thổ tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định: “Thị trường nhà ở phía Nam đang phân hóa rõ rệt về loại hình sản phẩm và giá bán. TP.Hồ Chí Minh tiếp tục là hạt nhân của nguồn cung cao cấp và hạng sang, trong khi Bình Dương chiếm gần 80% nguồn cung trung cấp năm 2025. Các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai với mặt bằng giá chỉ bằng 50% TP.Hồ Chí Minh đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh xu hướng hình thành mức giá mới.”

Theo dự báo của CBRE, năm 2026 thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nhiều dự án hạ tầng quan trọng đi vào hoạt động, song song với nhu cầu ổn định về nhà ở chất lượng cao.

Toàn khu vực 5 tỉnh phía Nam dự kiến ghi nhận hơn 50.000 sản phẩm mở bán mới trong năm 2026, gồm 65% căn hộ và 35% nhà liền thổ – tăng gần 30% so với năm 2025. Giá bán sẽ phân hóa rõ giữa khu vực lõi TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Do đó, người mua sẽ có nhiều lựa chọn ở các mức giá khác nhau, khiến thị trường cạnh tranh hơn và quá trình ra quyết định mua nhà kéo dài hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần chuyển từ chiến lược “lướt sóng” sang “đầu tư giá trị”, chú trọng những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng chiến lược.