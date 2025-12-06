(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX đã hoạt động ổn định sau khi sắp xếp lại tổ chức; tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn quỹ ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kiểm soát chi, đảm bảo thanh toán đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời.

Ổn định tổ chức bộ máy

Theo ông Lê Minh Công, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIX cho biết, đơn vị bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và địa phương, đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm và những ngày làm việc đầu tiên sau khi sáp nhập tổ chức bộ máy mới; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn quỹ ngân sách nhà nước (NSNN). Công việc nổi bật trong năm 2025 là hoàn thành 2 lần sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống KBNN.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIX ổn định tổ chức bộ máy, phục vụ thông suốt hoạt động của các đơn vị địa phương. Ảnh: Đức Minh

Hệ thống KBNN đã thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động chính thức từ ngày 15/3/2025, KBNN là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, được tổ chức thành 20 khu vực trong phạm vi cả nước; trong đó, KBNN khu vực XIX gồm 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang và Đồng Tháp; trụ sở chính đặt trên địa bàn thành phố Cần Thơ 7 Phòng tham mưu, giúp việc và 19 Phòng Giao dịch thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên từng địa bàn.

Sau đó, thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/ĐUBTC của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, KBNN khu vực XIX quản lý địa bàn gồm: Cần Thơ (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng) và Vĩnh Long (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre). Hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025.

Cũng theo ông Công, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của KBNN; cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan; cùng với sự tập trung lãnh đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo KBNN khu vực XIX và tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động; KBNN khu vực XIX đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới, phục vụ thông suốt hoạt động của các đơn vị địa phương theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên nhận xét, mô hình tổ chức của KBNN khu vực XIX đã phát huy hiệu quả, bảo đảm hoạt động được liên tục, thông suốt và phù hợp với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước.

Mặc dù có sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị, nhưng hoạt động của KBNN khu vực trên địa bàn không bị gián đoạn, hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước được diễn ra thông suốt, hiệu quả. Sự phối hợp giữa KBNN với cơ quan Tài chính, Thuế và các sở, ngành rất nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tài chính - ngân sách của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên Lãnh đạo UBND thành phố tin tưởng và mong muốn Kho bạc Nhà nước khu vực XIX tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo ông Lê Minh Công, Kho bạc Nhà nước khu vực XIX đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, các ngân hàng thương mại hoàn thành việc đóng, mở tài khoản khi thay đổi tên đơn vị; cài đặt lại tỷ lệ điều tiết đúng quy định của pháp luật khi thay đổi địa bàn hành chính mới; đảm bảo việc nộp thuế của tổ chức, cá nhân được thông suốt tại mọi thời điểm; hướng dẫn các đơn vị có liên quan hạch toán đúng mã cơ quan thu theo văn bản của cấp có thẩm quyền khi sắp xếp đơn vị hành chính địa phương theo mô hình 2 cấp; cung cấp số liệu thu ngân sách nhà nước thường xuyên, liên tục phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Được biết, đến ngày 28/11/2025, thu ngân sách nhà nước toàn thành phố Cần Thơ được trên 22.884 tỷ đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch đề ra (dự toán 23.937 tỷ đồng), so với cùng kỳ thu được trên 20.793 tỷ đồng, vượt 110,06%.

Bên cạnh đó, cán bộ KBNN khu vực XIX hướng dẫn các đơn vị mở tài khoản, tất toán tài khoản khi đã kết thúc hoạt động, đăng ký mẫu dấu chữ ký mới do thay đổi chủ tài khoản; thực hiện tạm cấp kinh phí, theo dõi và thu hồi kinh phí đã tạm cấp đúng quy định; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt là phục vụ hiệu quả cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tại địa phương. 100% hồ sơ, chứng từ được xử lý thông suốt trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho đơn vị trong tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và dễ dàng cho các bên tham gia.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIX cũng đã thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị, nhất là các khoản chi có tính chất cấp bách như: trợ cấp, lương, kinh phí hoạt động phục vụ sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, kinh phí nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ... Bố trí công chức trực làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30/8/2025 đến ngày 02/9/2025), đồng thời phối hợp tốt với Sở Tài chính và UBND xã, phường đảm bảo chi trả, thanh toán tặng quà của Chính phủ kịp thời cho người dân theo đúng Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án kịp thời tháo gỡ khó khăn và đề xuất hướng giải quyết đảm bảo mọi giao dịch của tổ chức, cá nhân được thông suốt tại mọi thời điểm. Duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất đến Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố Cần Thơ về kết quả hoạt động của Kho bạc; chủ động báo cáo hàng ngày tình hình giải ngân vốn đầu tư công từng địa bàn, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương; nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIX cũng thực hiện tốt công tác ủy nhiệm thu, chi tiền mặt qua các ngân hàng thương mại, do đó trên địa bàn Cần Thơ và Vĩnh Long không phát sinh thu, chi tiền mặt tại Kho bạc, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu Kho bạc “3 không” (không chứng từ giấy, không khách hàng tại trụ sở, không tiền mặt), góp phần cùng Kho bạc Nhà nước tiến tới hình thành Kho bạc số.