Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách năm 2026 đạt 73.900 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo dự toán, tổng thu ngân sách năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh dự kiến đạt 73.900 tỷ đồng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, tỉnh đã lên kế hoạch triển khai các giải pháp quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tài chính, đồng thời thúc đẩy đầu tư phát triển bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 73.900 tỷ đồng, đảm bảo mục tiêu trung ương giao và tăng so với năm 2025. Trong đó, thu từ xuất, nhập khẩu được dự báo đạt 17.500 tỷ đồng, tương ứng 100% kế hoạch của Trung ương, và thu nội địa 56.400 tỷ đồng, tăng mạnh so với dự toán tỉnh giao năm trước. Cụ thể, thu từ thuế và phí dự kiến đạt 38.400 tỷ đồng, trong khi thu từ tiền sử dụng đất sẽ là 18.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là thu từ thuế và phí trong năm 2026 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2025, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, với 14/16 khoản thu được giao tăng. Điều này thể hiện cam kết của tỉnh trong việc tăng cường nguồn thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế đầy thử thách.

Mặt khác, tỉnh cũng có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách, tập trung ưu tiên cho đầu tư và phát triển bền vững. Tổng chi ngân sách dự kiến đạt 39.684 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm phần lớn với 20.543 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm 2025.

Hoạt động hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Tuy nhiên, dự báo thu ngân sách sẽ có nhiều khó khăn. Thu từ xuất nhập khẩu có thể giảm nhẹ, thu từ tiền sử dụng đất phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thị trường bất động sản. Những yếu tố kinh tế toàn cầu cũng có thể tác động đến một số ngành sản xuất, kinh doanh.

Để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách, tỉnh Quảng Ninh xác định phải triển khai các giải pháp mạnh mẽ ngay từ đầu năm, đặc biệt trong việc kiểm soát thu và chống thất thu qua việc tăng cường quản lý của ngành thuế và hải quan. Đồng thời, các dự án phát triển đất đai phải được đẩy mạnh, đảm bảo quy hoạch minh bạch và đấu giá đúng giá trị thị trường. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy các ngành kinh tế như công nghiệp, dịch vụ, du lịch sẽ là những yếu tố quan trọng giúp tỉnh vượt qua thử thách và mở rộng nguồn thu ngân sách, trong đó có sự phát triển kinh tế đêm và kinh tế số.