Động lực tăng trưởng cho hàng không Việt Nam năm 2026

Đạt 69,3 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa trong 11 tháng
Theo Cục Hàng không Việt Nam, 11 tháng của năm 2025, vận tải hàng không đạt 69,3 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,8% về hành khách và 18,5% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 30,9 triệu lượt khách và 186.800 tấn hàng hóa, tăng 7,4% về hành khách và xấp xỉ về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển quốc tế đạt 38,4 triệu lượt khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 13,6% và 22,7% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến năm 2025, thị trường vận tải hàng không của Việt Nam sẽ đạt khoảng 84 triệu lượt khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 11,4% và 18% so với năm 2024.
|Lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng cao trong 11 tháng năm 2025.
Theo ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu di chuyển, đi lại bằng đường hàng không tăng cao và việc triển khai có hiệu quả các trao đổi, hợp tác trong khai thác hàng không quốc tế để hỗ trợ các hãng hàng không trong quá trình thực hiện hoạt động khai thác đã góp phần vào kết quả tích cực của vận tải hàng không năm 2025.
Đặc biệt, trong 11 tháng qua không để xảy ra tai nạn hàng không, công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục. Ngoài ra, Hội đồng đánh giá rủi ro an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam hoạt động thường kỳ, theo dõi sát sao các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn hàng không, nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn uy hiếp an toàn như tác động của việc thiếu động cơ PW1100 trên đội tàu bay Airbus A320/1NEO, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu, việc vận chuyển thiết bị có chứa pin lithium trên tàu bay… để kịp thời ban hành các chỉ thị, giải pháp nâng cao an toàn, cũng như thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn.
|Để chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì trình và báo cáo phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất; phối hợp, triển khai với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị thực hiện chuyến bay kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong dịp 19/12/2025 và triển khai văn bản tới Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để thực hiện thông báo tin tức hàng không phục vụ khai thác sân bay này...
Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng tham mưu trình lãnh đạo Bộ Xây dựng các quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Vân Đồn; Cảng hàng không Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột và đang thực hiện sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng; hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn và triển khai điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu, Nà Sản, Phú Bài, Cần Thơ; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong.
Nhiều tín hiệu tốt cho năm 2026
Cũng theo ông Uông Việt Dũng, năm 2026 được dự báo là năm có nhiều động lực tăng trưởng cho ngành hàng không. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên đã được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra một cú hích kinh tế vĩ mô quan trọng.
Luật Hàng không dân dụng thay thế được triển khai và các chính sách, quy định mới ban hành sẽ tạo thuận lợi lớn, hỗ trợ tích cực cho thị trường vận tải hàng không phát triển. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác, các cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phú Quốc tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, tạo cơ sở vật chất để nâng cao năng lực vận tải…
Với những đánh giá, nhận định và mục tiêu nêu trên cùng với việc tiếp tục triển khai các giải pháp đã mang lại hiệu quả để thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không trong năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các chỉ tiêu về vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.
Ông Uông Việt Dũng cho biết thêm, để giải quyết các tồn tại, hạn chế và nắm bắt các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngành hàng không trong năm 2026 cũng như dài hạn, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền hỗ trợ đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế chính nhằm giải quyết triệt để tình trạng quá tải, làm tăng chi phí logistics; xem xét có chính sách ưu đãi về tài chính, lãi suất tín dụng cho các hãng hàng không Việt Nam để tiếp tục triển khai tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không, phục hồi phát triển bền vững.
Đồng thời, tiếp tục triển khai, mở rộng các chính sách ưu đãi về thị thực, lưu trú, xây dựng các chiến lược thu hút khách du lịch của quốc gia và các địa phương để kích cầu du lịch, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế…
Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng đường bộ
Cục Đường bộ Việt Nam mới có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, các ban quản lý dự án 3, 4, 5, 8 và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.
Theo Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng, đối với thiệt hại về đường bộ, các khu quản lý đường bộ báo cáo thiệt hại về đường bộ do Trung ương quản lý. Các ban quản lý dự án báo cáo thiệt hại về các dự án, đoạn đường được giao quản lý tương tự như các khu quản lý đường bộ. Đối với các thiệt hại khác, như thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông thông minh - ITS và thiệt hại khác, các cơ quan căn cứ thực tế báo cáo thiệt hại phù hợp.
Đối với việc đánh giá nhu cầu, rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và đề xuất danh mục dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn cấp, cấp bách cần triển khai và cần hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương (tập trung khôi phục ngay hạ tầng thiết yếu; công trình phòng, chống thiên tai...), bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp tại các địa bàn bị ảnh hưởng do thiên tai, sẽ ưu tiên đề xuất bổ sung vốn cho các nhiệm vụ, dự toán theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo triển khai, giải ngân kịp thời ngay sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn. Các cơ quan, đơn vị triển khai lập bảng thống kế và báo cáo bổ sung vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện theo thứ tự ưu tiên.
Đối với bổ sung kinh phí cho các dự án đầu tư xây dựng, dự án sửa chữa kết cấu hạ tầng đường bộ, máy móc, thiết bị phục vụ vận hành khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai, thì đề xuất kinh phí hỗ trợ năm 2025 và 2026.
Đồng thời, mua sắm bổ sung vật tư dự phòng, máy móc thiết bị dự phòng (nếu cần) cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các công việc cần thiết khác để bảo đảm giao thông, khôi phục các hạ tầng thiết yếu.
Bổ sung kinh phí cho các dự án đã duyệt để bổ sung công trình, hạng mục công trình nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai. Bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với trụ sở cơ quan, đơn vị và nhà làm việc, các công trình dân dụng khác, danh mục các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, bổ sung hạng mục để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm bền vững, hiệu quả.