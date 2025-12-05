Động lực tăng trưởng cho hàng không Việt Nam năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, nhu cầu di chuyển, đi lại bằng đường hàng không tăng cao, mở ra nhiều đường bay quốc tế, nên lượng hành khách và hàng hóa của lĩnh vực hàng không tăng trưởng 2 con số, tạo tiền đề, động lực để ngành hàng không tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Đạt 69,3 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa trong 11 tháng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 11 tháng của năm 2025, vận tải hàng không đạt 69,3 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,8% về hành khách và 18,5% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 30,9 triệu lượt khách và 186.800 tấn hàng hóa, tăng 7,4% về hành khách và xấp xỉ về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển quốc tế đạt 38,4 triệu lượt khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 13,6% và 22,7% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến năm 2025, thị trường vận tải hàng không của Việt Nam sẽ đạt khoảng 84 triệu lượt khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 11,4% và 18% so với năm 2024.

Lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng cao trong 11 tháng năm 2025.

Theo ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu di chuyển, đi lại bằng đường hàng không tăng cao và việc triển khai có hiệu quả các trao đổi, hợp tác trong khai thác hàng không quốc tế để hỗ trợ các hãng hàng không trong quá trình thực hiện hoạt động khai thác đã góp phần vào kết quả tích cực của vận tải hàng không năm 2025.

Đặc biệt, trong 11 tháng qua không để xảy ra tai nạn hàng không, công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục. Ngoài ra, Hội đồng đánh giá rủi ro an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam hoạt động thường kỳ, theo dõi sát sao các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn hàng không, nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn uy hiếp an toàn như tác động của việc thiếu động cơ PW1100 trên đội tàu bay Airbus A320/1NEO, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu, việc vận chuyển thiết bị có chứa pin lithium trên tàu bay… để kịp thời ban hành các chỉ thị, giải pháp nâng cao an toàn, cũng như thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn.

Để chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì trình và báo cáo phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất; phối hợp, triển khai với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị thực hiện chuyến bay kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong dịp 19/12/2025 và triển khai văn bản tới Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để thực hiện thông báo tin tức hàng không phục vụ khai thác sân bay này...

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng tham mưu trình lãnh đạo Bộ Xây dựng các quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Vân Đồn; Cảng hàng không Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột và đang thực hiện sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng; hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn và triển khai điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu, Nà Sản, Phú Bài, Cần Thơ; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong.

Nhiều tín hiệu tốt cho năm 2026

Cũng theo ông Uông Việt Dũng, năm 2026 được dự báo là năm có nhiều động lực tăng trưởng cho ngành hàng không. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên đã được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra một cú hích kinh tế vĩ mô quan trọng.

Luật Hàng không dân dụng thay thế được triển khai và các chính sách, quy định mới ban hành sẽ tạo thuận lợi lớn, hỗ trợ tích cực cho thị trường vận tải hàng không phát triển. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác, các cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phú Quốc tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, tạo cơ sở vật chất để nâng cao năng lực vận tải…

Với những đánh giá, nhận định và mục tiêu nêu trên cùng với việc tiếp tục triển khai các giải pháp đã mang lại hiệu quả để thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không trong năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các chỉ tiêu về vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.

Ông Uông Việt Dũng cho biết thêm, để giải quyết các tồn tại, hạn chế và nắm bắt các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngành hàng không trong năm 2026 cũng như dài hạn, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền hỗ trợ đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế chính nhằm giải quyết triệt để tình trạng quá tải, làm tăng chi phí logistics; xem xét có chính sách ưu đãi về tài chính, lãi suất tín dụng cho các hãng hàng không Việt Nam để tiếp tục triển khai tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không, phục hồi phát triển bền vững.

Đồng thời, tiếp tục triển khai, mở rộng các chính sách ưu đãi về thị thực, lưu trú, xây dựng các chiến lược thu hút khách du lịch của quốc gia và các địa phương để kích cầu du lịch, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế…