|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,518 ▼7K
|15,382 ▼70K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,518 ▼7K
|15,383 ▼70K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,494 ▲1344K
|1,519 ▼6K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,494 ▲1344K
|152 ▼1374K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,479 ▼6K
|1,509 ▼6K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|144,906 ▲143451K
|149,406 ▲149256K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,836 ▼450K
|113,336 ▼450K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|95,272 ▲85704K
|102,772 ▲92454K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,708 ▼366K
|92,208 ▼366K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|80,633 ▼350K
|88,133 ▼350K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,582 ▼250K
|63,082 ▼250K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,518 ▼7K
|1,538 ▼7K