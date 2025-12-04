(TBTCO) - Tại Việt Nam, năm 2025 được ghi nhận là một năm có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn cực kỳ bất thường và dị thường, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính đã vượt 97.000 tỷ đồng; đã có 409 người chết và mất tích tính đến cuối tháng 11/2025.