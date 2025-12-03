|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,525
|15,452
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,525
|15,453
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|150 ▼1353K
|1,525 ▼3K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|150 ▼1353K
|1,526 ▼3K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,485 ▼3K
|1,515 ▼3K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|1,455 ▼144342K
|150 ▼150147K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|106,286 ▼225K
|113,786 ▼225K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|9,568 ▼86316K
|10,318 ▼93066K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|85,074 ▼183K
|92,574 ▼183K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|80,983 ▼175K
|88,483 ▼175K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,832 ▼125K
|63,332 ▼125K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525
|1,545