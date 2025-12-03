(TBTCO) - Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 11 tháng năm 2025 ước đạt 625.200 tỷ đồng, vượt 21,6% dự toán đầu năm và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt 587.700 tỷ đồng, vượt 21,8% dự toán và tăng 40,8%; thu từ dầu thô đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 59,1% và bằng 65,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 34.700 tỷ đồng, vượt 26,9% và tăng 31,1%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 11 tháng năm 2025: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 70.300 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2024; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31.900 tỷ đồng, vượt 5% và tăng 12,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 120.400 tỷ đồng, vượt 13,7% và tăng 43,9%; thuế thu nhập cá nhân 58.400 tỷ đồng, vượt 16,9% và tăng 28,6%; thu tiền sử dụng đất 105.200 tỷ đồng, vượt 119,3% và gấp 3 lần cùng kỳ; thu phí và lệ phí 24.100 tỷ đồng, vượt 2,6% và tăng 9,8%; thu lệ phí trước bạ 7.600 tỷ đồng, vượt 5,5% và tăng 8,6%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội 11 tháng đạt 625.200 tỷ đồng. Ảnh: TL

Chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2025 ước thực hiện 117.700 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán giao đầu năm và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển 54.900 tỷ đồng, đạt 63% và tăng 44,3%; chi thường xuyên 62.600 tỷ đồng, đạt 88,5% và tăng 33,9%.

Một số lĩnh vực chi chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương 11 tháng năm 2025: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề thực hiện được 21.900 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 14.100 tỷ đồng, vượt 30,5% và tăng 73,8%; chi các hoạt động kinh tế 8.900 tỷ đồng, đạt 68,3% và tăng 24,5%; chi bảo đảm xã hội 6.200 tỷ đồng, đạt 92,6% và tăng 46,1%; chi y tế, dân số và gia đình 3.300 tỷ đồng, đạt 97,3% và tăng 21,9%; chi bảo vệ môi trường 2.400 tỷ đồng, đạt 73,3% và tăng 18,7%.