Trong đó, thu nội địa đạt 587.700 tỷ đồng, vượt 21,8% dự toán và tăng 40,8%; thu từ dầu thô đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 59,1% và bằng 65,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 34.700 tỷ đồng, vượt 26,9% và tăng 31,1%.
Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 11 tháng năm 2025: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 70.300 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2024; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31.900 tỷ đồng, vượt 5% và tăng 12,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 120.400 tỷ đồng, vượt 13,7% và tăng 43,9%; thuế thu nhập cá nhân 58.400 tỷ đồng, vượt 16,9% và tăng 28,6%; thu tiền sử dụng đất 105.200 tỷ đồng, vượt 119,3% và gấp 3 lần cùng kỳ; thu phí và lệ phí 24.100 tỷ đồng, vượt 2,6% và tăng 9,8%; thu lệ phí trước bạ 7.600 tỷ đồng, vượt 5,5% và tăng 8,6%.
|Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội 11 tháng đạt 625.200 tỷ đồng. Ảnh: TL
Chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2025 ước thực hiện 117.700 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán giao đầu năm và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển 54.900 tỷ đồng, đạt 63% và tăng 44,3%; chi thường xuyên 62.600 tỷ đồng, đạt 88,5% và tăng 33,9%.
Một số lĩnh vực chi chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương 11 tháng năm 2025: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề thực hiện được 21.900 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 14.100 tỷ đồng, vượt 30,5% và tăng 73,8%; chi các hoạt động kinh tế 8.900 tỷ đồng, đạt 68,3% và tăng 24,5%; chi bảo đảm xã hội 6.200 tỷ đồng, đạt 92,6% và tăng 46,1%; chi y tế, dân số và gia đình 3.300 tỷ đồng, đạt 97,3% và tăng 21,9%; chi bảo vệ môi trường 2.400 tỷ đồng, đạt 73,3% và tăng 18,7%.