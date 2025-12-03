Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại VDB

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII - HỘI CỰU CHIẾN BINH VDB NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống. Theo đó, 100% hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Khẳng định là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam, từ ngày 14/8/2012, Hội CCB VDB hoạt động theo mô hình là tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam. Ngay sau khi được thành lập đi vào hoạt động, Ban Chấp hành Hội CCB VDB đã xây dựng kế hoạch hành động, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội theo đúng tôn chỉ mục đích và Điều lệ Hội; đồng thời động viên hội viên trên từng lĩnh vực công tác thi đua phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban chấp hành Hội CCB VDB nhiệm kỳ 2022 - 2025 cùng đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Trung ương Hội CCB VDB và định hướng hoạt động của hệ thống VDB theo đề án cơ cấu lại giai đoạn 2023 - 2027 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Hội CCB VDB đã luôn đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống.

Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội và của Đảng ủy VDB, Hội CCB VDB đã tích cực hướng ứng và vận động, tuyên truyền, giáo dục cho các hội viên quán triệt sâu sắc về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống suy thoái, kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Hội CCB VDB chú trọng tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các hội viên tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của các hội viên.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng lĩnh vực công tác, các CCB luôn thể hiện được tinh thần, trách nhiệm và tình cảm đối với lịch sử đất nước, dân tộc. Hưởng ứng các phong trào, chương trình được Đảng ủy và chính quyền phát động, Hội CCB và cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống VDB đóng góp xây dựng Nhà tưởng niệm, bến thả hoa bên bờ Bắc sông Thạch Hãn - Quảng Trị; vận động CCB tại Hội sở chính ủng hộ đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa trên các địa bàn tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, Hội CCB VDB tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm “Thi đua lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; hội viên gương mẫu, sáng tạo” góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của VDB.

Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng thương binh nhân ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 tại các trung tâm nuôi dưỡng người có công tại Duy Tiên, Thanh Liêm - Hà Nam (trước sáp nhập); Thuận Thành - Bắc Ninh (trước sáp nhập)... Tổ chức thăm lại chiến khu xưa, hoạt động về nguồn tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các tỉnh Miền Trung, Vị Xuyên - Tuyên Quang, tham gia Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm, tặng quà các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa. Tổ chức gặp mặt truyền thống và tích cực hưởng ứng các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai.

Hội CCB VDB là tổ chức hội thuộc Khối 487 (bao gồm các cơ quan các bộ, ngành Trung ương) trực thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam. Hội CCB bao gồm CCB đang công tác tại Trụ sở chính và các đơn vị trên địa bàn Hà Nội (Sở Giao dịch I, Công ty cổ phần Tràng An, Tổng Công ty VIDIFI). Ban Chấp hành Hội CCB VDB gồm 7 đồng chí; có 5 hội viên tham gia cấp ủy viên các cấp, có 5 hội viên là cán bộ quản lý cấp phòng trở lên, đây là lực lượng trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và xây dựng cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội CCB VDB đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho 6 hội viên, tiếp nhận thêm 5 hội viên.

Thời gian qua, Hội CCB VDB đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và phát triển hội, các hoạt động của hội đã đi vào chiều sâu có chất lượng, có sự gắn kết và phối hợp khá tốt với các đoàn thể khác, tạo được không khí mới trong hoạt động, lao động, sáng tạo ngay tại cơ quan, đơn vị nơi công tác. Hội CCB đã khẳng định được vị thế, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cấp nói chung, các đơn vị trực thuộc nói riêng.

Tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh

Trong những năm tới, tình hình của Hội CCB Việt Nam nói chung, tình hình hoạt động của Hội CCB VDB nói riêng sẽ có những thay đổi về đội ngũ cán bộ và chất lượng, số lượng hội viên… Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống trong thời gian tới và tình hình thực tiễn của Hội, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội CCB VDB sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ: “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng Hội CCB VDB trong sạch vững mạnh góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống và xây dựng Đảng bộ VDB trong sạch, vững mạnh.

Phấn đấu 100% hội viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Hội, của Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Ngân hàng Phát triển. 100% hội viên gương mẫu nói đi đôi với làm, xây dựng cơ quan và Hội trong sạch, vững mạnh. 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm kỷ luật.

Hai là, thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục động viên cán bộ, hội viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ nhận thức mọi mặt; kịp thời quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Đảng ủy VDB, Điều lệ, quy định của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Ba là, từng bước đổi mới nội dung hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; mục tiêu giáo dục hội viên đề cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hội viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho cấp ủy và thủ trưởng các ban, đơn vị trong việc lãnh đạo, điều hành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, đi đầu trong bảo vệ Đảng và xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chấp hành theo kế hoạch, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, phối hợp với các cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo các ban, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy VDB. Thường xuyên kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Quan tâm việc trao đổi, học tập kinh nghiệp tổ chức, hoạt động với các Hội CCB thuộc Khối 487.

Năm là, chủ động phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và các hội trong cơ quan xây dựng các đoàn thể vững mạnh; động viên các hội viên, đoàn viên tích cực học tập rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng mọi hoạt động của Hội CCB VDB vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và xây dựng Hội vững mạnh.