Giá vàng hôm nay (2/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng lên mốc kỷ lục mới

Sáng nay, giá vàng thế giới biến động nhẹ, tuy nhiên, trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu đồng loạt tăng mạnh và lập kỷ lục mới về giá.

Sáng 02/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4,232 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:37:50 sáng 02/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4,232 USD/oune, tăng 12,93 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,31% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,497 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.457 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất hai tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 2/12, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết ở mức 153,2 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so sáng hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 153,7 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tương tự, Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mốc 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, cùng thời điểm, thương hiệu SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu DOJI giao dịch ở ngưỡng 151,2 – 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,2 – 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều./.