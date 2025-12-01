Áp lực thanh khoản chưa hạ nhiệt, doanh số vay liên ngân hàng qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - VDSC cho rằng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản hệ thống thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn theo hướng hỗ trợ vừa phải trong tháng 11, trong khi áp lực cân đối thanh khoản VND chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Ở phiên cuối tháng 11, doanh số cho vay qua đêm vọt lên mức kỷ lục 1,03 triệu tỷ đồng, trong khi lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao (5,4%).

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, tháng 11/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản hệ thống thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn theo hướng hỗ trợ vừa phải. Tính đến ngày 24/11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 45,2 nghìn tỷ đồng, với tổng giá trị cho vay đạt 268,1 nghìn tỷ đồng và giá trị đáo hạn 222,8 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 24/11, số dư nghiệp vụ mua kỳ hạn đang lưu hành đạt 269,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với cuối tháng trước. Việc dư nợ trên thị trường mở (OMO) tăng trở lại cho thấy nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn từ Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng vẫn ở mức cao, phản ánh rõ áp lực trong cân đối thanh khoản VND chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Cũng theo VDSC, lãi suất cho vay VND trên thị trường liên ngân hàng neo cao ở mức gần 6% trong nửa đầu tháng 11 và giảm về mức trung bình 4,3% từ giữa tháng. Tại ngày 21/11, lãi suất cho vay qua đêm VND là 4,38%/năm, thấp hơn 7 điểm cơ bản so với cuối tháng 9, trong khi mức biến động mạnh nhất của lãi suất qua đêm trong tháng 11 được ghi nhận ngày 11/11 lên khoảng 6,1%/năm.

"Việc lãi suất cho vay qua đêm liên tục neo ở mức cao cho thấy sự thận trọng trong việc tăng cường thêm thanh khoản cho hệ thống của nhà điều hành" - VDSC nhận định.

Trên thị trường 1 (huy động vốn từ người dân và tổ chức), lãi suất huy động của một số ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 11.

Số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất ngày 28/11 cũng cho thấy, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực đáng kể.

Theo đó, ngày 28/11, lãi suất bình quân qua đêm, kỳ hạn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất, duy trì ở mức 5,4%/năm, phản ánh nhu cầu vay mượn tức thời vẫn rất cao.

Các kỳ hạn dài hơn ghi nhận xu hướng tăng dần, với 1 tuần ở mức 5,82%, 2 tuần là 6,08%, 1 tháng là 5,67% và đặc biệt kỳ hạn 3 tháng lên tới 6,91%/năm, mức cao nhất trong các kỳ hạn. Điều này cho thấy, thị trường đang định giá rủi ro thanh khoản cao hơn khi kéo dài thời hạn vay, đồng thời cho thấy kỳ vọng căng thẳng vốn có thể chưa sớm hạ nhiệt.

Về doanh số, giao dịch tập trung gần như tuyệt đối ở kỳ hạn qua đêm với hơn 1,03 triệu tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn còn lại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ: 48.010 tỷ đồng ở kỳ hạn 1 tuần, 7.901 tỷ đồng ở kỳ hạn 2 tuần, 420 tỷ đồng ở kỳ hạn 1 tháng và 1.552 tỷ đồng ở kỳ hạn 3 tháng.

Về biến động tỷ giá, theo VDSC, chênh lệch tỷ giá trên thị trường tự do và chính thức vẫn duy trì mức cao từ giữa tháng 10 đến nay (1.249 đồng/USD tại ngày 25/11). Mặc dù chênh lệch này bắt đầu thu hẹp dần từ giữa tháng 11, nhưng mức độ chênh lệch vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn bình thường trước đây.

Trong ngắn hạn, nguồn cung ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước đảm bảo trong tương lai đang là điểm neo đối với tỷ giá trên thị trường chính thức. Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt nhờ dòng kiều hối dồi dào cuối năm và chênh lệch lãi suất liên ngân hàng VND - USD được kiểm soát ở mức hợp lý./.