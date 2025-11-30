Ngày 30/11: Giá vàng trong nước vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (30/11) đồng loạt tăng mạnh và giao dịch ở mức rất cao. Giá vàng thế giới tăng nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.220,4 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.220,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 1,51% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 62,6 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.220,4 USD/ounce (tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 20,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh xuyên suốt cả tuần, liên tục lập đỉnh mới, sau khi dòng tiền đầu cơ quay lại thị trường. Tuần giao dịch mở cửa với giá vàng ở mức 4.074 USD/ounce. Trong phiên đầu ngày, giá giảm nhanh xuống vùng 4.044 USD/ounce, nhưng bật lại ba lần liên tiếp, tạo lực đẩy vững chắc.

Sang thứ Ba, giá vàng tiếp tục thử thách vùng kháng cự 4.150 USD/ounce, nhưng không tạo được đột phá mới.

Ngày thứ Tư là giai đoạn vàng đi ngang trong biên độ hẹp. Giá vàng di chuyển chủ yếu trong khoảng 4.145 - 4.170 USD/ounce, khi thị trường Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Dù giao dịch giảm, các vùng hỗ trợ vẫn được giữ vững, cho thấy lực mua vẫn duy trì tốt.

Phiên tối thứ Năm đánh dấu nhịp tăng mạnh thứ hai của tuần.

Phiên cuối tuần chứng kiến đà tăng mạnh nhất. Sự hứng khởi của giới giao dịch Mỹ, nhất là khi bạc và đồng cũng đi lên, khiến giá vàng tăng mạnh ngay từ đầu phiên, vọt sát ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia khảo sát. Sau màn trình diễn mạnh mẽ của vàng, đà tăng đã trở lại ưu thế: Có 11 chuyên gia (79%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, và chỉ có một người (7%) dự đoán giá giảm. Hai nhà phân tích còn lại (14%) cho rằng vàng sẽ quay trở lại trạng thái đi ngang.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 30/11/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,9 triệu đồng/lượng mua vào, 154,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153,4 triệu đồng/lượng mua vào, 154,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 151,9 triệu đồng/lượng mua vào, 154,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu cũng tăng mạnh ở cả hai chiều so với hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,6 - 153,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 150,7 triệu đồng/lượng mua vào và 153,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua./.