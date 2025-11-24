Giá vàng hôm nay (24/11): Tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng thế giới có xu hướng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Trong nước, các thương hiệu niêm yết giá ổn định so với hôm qua, tuy nhiên vẫn neo ở mức cao và đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/11/2025, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mức 4.074,6 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:11:51 sáng 24/11/2025, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mức 4.074,6 USD/oune, giảm 5,34 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,13% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,571 triệu đồng/lượng (không tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.730 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tuần này, 13 chuyên gia Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Chỉ có 2 chuyên gia (tương đương 15%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 4 nhà phân tích khác (31%) tin rằng giá sẽ giảm. 7 chuyên gia còn lại (47%) dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Wall vẫn lạc quan vào giá vàng tuần tới khi 138 nhà đầu tư (tương đương 61%) trong số 228 nhà giao dịch tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News dự đoán giá vàng sẽ tăng. 44 người khác (19%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 46 người còn lại (20%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 24/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mức 148,4 – 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định cả chiều mua và bán so với phiên sáng 23/11.

Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại mức 148,9 – 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng ổn định so với phiên sáng 23/11.

Phú Quý SJC niêm yết ở mức 147,9 – 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu lớn duy trì ổn định so với sáng qua; mức giá bán ra cao nhất là 150,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở ngưỡng 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra./.