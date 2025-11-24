Ngày 24/11: Giá dầu thế giới tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới hôm nay (24/11) tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,51 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,82 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,98 USD/thùng, giảm 1,59% (tương đương giảm 0,94 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Kết thúc một tuần vừa qua, dầu thô WTI ở mức 60,09 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống còn 57,81 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu WTI giảm 2,28 USD/thùng, tương ứng giảm 3,8% so với tuần trước.

Dầu Brent ở mức 64,39 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống còn 62,56 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu Brent giảm 1,83 USD/thùng, tương ứng giảm 2,8% so với tuần trước.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm xuống mức 62 USD/thùng vào thứ Sáu, thiết lập mức lỗ hàng tuần xuống mức thấp nhất trong bốn tuần, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy ra hiệu sẵn sàng theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình.

Kế hoạch chi tiết do Hoa Kỳ và Nga soạn thảo dự kiến ​​sẽ được thảo luận thêm khi ông Zelenskiy nói chuyện với Tổng thống Donald Trump trong những ngày tới. Các đề xuất được cho là bao gồm nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, điều này có thể mở ra cánh cửa cho xuất khẩu dầu cao hơn của Nga và làm gia tăng mối lo ngại về tình trạng dư cung. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao châu Âu vẫn hoài nghi về việc một thỏa thuận sẽ thành hiện thực.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hai công ty dầu mỏ lớn của Nga có hiệu lực vào hôm nay. Các biện pháp chống lại Rosneft và Lukoil có thể khiến tới 48 triệu thùng dầu thô bị mắc kẹt trên biển. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga với giá chiết khấu, hiện đang tìm kiếm các nguồn thay thế.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10/2025 tiếp tục duy trì ở mức cao, với lượng dầu mua từ nhiều thị trường tăng mạnh. Số liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu từ UAE tăng gần gấp đôi, từ 2,05 triệu tấn trong tháng 10/2024 lên 3,82 triệu tấn cùng kỳ năm nay; lượng mua từ Kuwait cũng tăng mạnh lên 2,36 triệu tấn, so với 970.000 tấn một năm trước.

Ngược lại, nhập khẩu dầu từ Nga giảm nhẹ xuống 9,11 triệu tấn nhưng nước này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, theo sau là Saudi Arabia với 7,02 triệu tấn và Iraq với 5,05 triệu tấn. Dòng dầu từ Brazil tăng lên 3,57 triệu tấn, trong khi nguồn từ Indonesia vọt lên 1,54 triệu tấn sau mức rất thấp của năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu từ Malaysia giảm còn 4,8 triệu tấn./.