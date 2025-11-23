Bộ Tài chính phân công triển khai thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 38957/QĐ-BTC ngày 19/11/2025 về việc phân công triển khai thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026

Điều 1 của Quyết định số 38957/QĐ-BTC phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo các dự án Luật, Nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026 theo tiến độ hoàn thành tại Phụ lục 1 kèm theo.

Điều 2, phân công các đơn vị chủ trì tham gia ý kiến đối với các dự án Luật, Nghị quyết được trong Chương trình lập pháp năm 2026 do các Bộ, ngành chủ trì nghiên cứu, soạn thảo theo Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 3, quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ.

Thứ nhất, đối với thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các dự án Luật, Nghị quyết thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định;

Bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ khâu xây dựng chính sách (đối với các luật, nghị quyết phải xây dựng chính sách theo quy định tại Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL) đến khâu soạn thảo;

Xây dựng kế hoạch soạn thảo phù hợp với các mốc thời gian trình Bộ, trình Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội;

Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và báo cáo các Ủy ban của Quốc hội theo quy định.

Thứ hai, thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến có trách nhiệm phân công cán bộ bám sát tiến độ nghiên cứu xây dựng dự án luật, pháp lệnh do các Bộ, ngành chủ trì để tham gia ý kiến kịp thời;

Trong quá trình tham gia ý kiến, các đơn vị cần lưu ý tập trung vào các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thu, chi ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách có ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách nhà nước; việc lập và sử dụng quỹ có nguồn thu từ ngân sách; các quy định hoặc ưu đãi về thuế, phí, lệ phí; việc thành lập thêm tổ chức bộ máy; về giá cả, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp;... và các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

Riêng đối với các dự án luật, pháp lệnh có dự kiến giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho Bộ Tài chính, đơn vị được giao chủ trì tham gia dự án luật, pháp lệnh cần kịp thời báo cáo Bộ và đề xuất giao đơn vị chủ trì soạn thảo để phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án nghiên cứu xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trình kèm dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm thời hạn trình cấp có thẩm quyền theo quy định...

Bộ Tài chính phân công triển khai thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026. Ảnh minh họa

Quyết định số 38957/QĐ-BTC cũng quy định, các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến với các bộ, ngành trong việc xây dựng các luật, nghị quyết có trách nhiệm rà soát Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành các luật để soạn thảo hoặc báo cáo Bộ phân công đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính và sao gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp theo dõi.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp chung vào báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo để báo cáo Lãnh đạo Bộ chậm nhất ngày 30 hàng tháng.

Giao Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.