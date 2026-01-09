(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả

Chị thị nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá trong việc tiếp tục tập trung kiểm soát lạm phát thời gian tới và tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và tại những địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế, Trưởng Thống kê tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung công việc cụ thể.

Năm 2025, thị trường trong nước tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu cơ bản bình ổn, nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người dân; giá mặt hàng xăng dầu diễn biến theo xu hướng giảm đã góp phần thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống người dân.

Trước tiên, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - chính trị và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có giải pháp ứng phó phù hợp;

Cập nhật tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại vùng bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế:

Cục Quản lý giá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu, quan trọng có giá biến động lớn;

Kịp thời tham mưu trình Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát mục tiêu; chủ trì triển khai các đoàn công tác nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026;

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh TL

Chủ động tham mưu Bộ tổ chức triển khai công tác quản lý, điều hành giá theo thẩm quyền trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá; đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích dự báo diễn biến giá cả thị trường; phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026 và tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp; kiểm tra theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá theo kế hoạch kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng hợp lý

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân như nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho UBND cấp tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng hợp lý, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định;

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tổ chức thực hiện theo thẩm quyền công tác niêm yết giá, kê khai giá trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định;

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ;

Phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương để kịp thời tham mưu cho UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phù hợp trên địa bàn; có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng hợp lý; tổ chức thực hiện, triển khai nghiêm túc chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết theo phân công của UBND cấp tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tại trung ương và đóng tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền góp phần bình ổn giá trên cả nước và tại địa phương.

Theo đó, Cục Thống kê và Thống kê cấp tỉnh phối hợp cung cấp tình hình cung cầu, chỉ số giá thị trường cả nước và trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân... và một số nhóm mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất; phối hợp với Cục Quản lý giá xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026 để tham mưu, trình Bộ trình Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu trong dịp Tết; tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm...

Cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực kiểm soát chặt chẽ giá mua, bán hàng dự trữ quốc gia và các chi phí nhập, chi phí xuất cấp, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý. Tổ chức triển khai thực hiện công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, chủng loại, số lượng, chất lượng và an toàn để đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán, các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh...và góp phần hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước;...

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ Nhà nước đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách Nhà nước các cấp và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước khu vực thực hiện thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo công chức làm công tác thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư; kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật

Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.