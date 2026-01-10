Ngành Thuế nâng cao kỹ năng phát ngôn, trả lời phỏng vấn với cơ quan báo chí cho công chức thuế

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tăng cường năng lực phát ngôn, cung cấp thông tin và làm việc với báo chí, truyền thông trong các cơ quan hành chính nhà nước, sáng ngày 10/1, Cục Thuế tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Kỹ năng trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin, làm việc với bảo chí, truyền thông”.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Ban tổ chức cán bộ, Cục Thuế cho biết, trong bối cảnh yêu cầu công khai, minh bạch thông tin ngày càng cao, vai trò của công tác truyền thông, phát ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn cùng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và xã hội đối với ngành Thuế.

TS. Nguyễn Hoàng Yến chia sẻ tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phương Thảo

Theo Phó Ban tổ chức cán bộ, lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật cho công chức thuế những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết trong việc trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin và làm việc với báo chí, truyền thông, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, xử lý các tình huống truyền thông phát sinh, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, thống nhất, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng là TS. Nguyễn Hoàng Yến - Phó Trưởng khoa Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trực tiếp chia sẻ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các tình huống cụ thể, qua đó góp phần giúp các học viên tiếp cận nội dung học tập một cách thiết thực, hiệu quả và có thể vận dụng ngay vào công việc.

Những nội dung đào tạo trọng tâm gồm: Tổng quan về vai trò của báo chí; Nguyên tắc phát ngôn với báo chí trong cơ quan nhà nước; Kỹ thuật trả lời báo chí an toàn và hiệu quả; Nhận diện và phân loại khủng hoảng truyền thông; Quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông; Chiến lược truyền thông trong khủng hoảng.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các học viên tham dự đã chủ động trao đổi, thảo luận nội dung kiến thức được trang bị với thực tiễn công tác tại đơn vị, từ đó để tự hoàn thiện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh, phương pháp xử lý công việc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông và cung cấp thông tin của cơ quan Thuế.

Thông qua lớp bồi dưỡng, TS. Nguyễn Hoàng Yến đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, thực tế và bám sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Thuế trong giai đoạn hiện nay, đồng thời chia sẻ kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết trong công tác trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin và làm việc với báo chí, truyền thông, góp phần nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp và bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ.

Lớp bồi dưỡng là một chương trình thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông của ngành Thuế, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, thống nhất, đúng thẩm quyền, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trong giai đoạn hiện nay./.