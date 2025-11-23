Ngày 23/11: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (23/11) tiếp tục giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,56 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,82 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,06 USD/thùng, giảm 1,59% (tương đương giảm 0,94 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 23/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,56 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,82 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,06 USD/thùng, giảm 1,59% (tương đương giảm 0,94 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, kéo mức giảm cả tuần lên hơn 3%.

Sáng 22/11, dầu Brent giảm 0,94 USD (tương đương 1,48%), xuống 62,44 USD/thùng; dầu WTI mất 1,06 USD (1,8%), còn 57,94 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều giảm khoảng 3%, ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất trong vòng một tháng.

Các chuyên gia nhận định, tâm lý thị trường đang chuyển sang bi quan khi Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, các lệnh trừng phạt mới đối với Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11. Nếu thỏa thuận hòa bình được ký, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng trở lại, nhưng khả năng này hiện vẫn khó xảy ra. ANZ cảnh báo, hiệu quả của các lệnh trừng phạt mới chưa chắc chắn và thị trường vẫn hoài nghi.

Trong khi đó, đồng USD mạnh lên cũng tạo áp lực giảm giá dầu, khiến nguồn năng lượng định giá bằng USD trở nên đắt hơn với người mua quốc tế./.