Ngày 22/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (22/11) tiếp tục bật tăng trên phạm vi cả nước. Với biên độ tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, giá heo hơi hiện dao động từ 46.000 đến 52.000 đồng/kg, mức tăng mạnh nhất trong tuần.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục bật tăng trên phạm vi cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng giá tại nhiều tỉnh thàng. Cụ thể, Tuyên Quang tăng mạnh nhất, lên 52.000 đồng/kg, mốc cao nhất từ đầu tháng 11. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng chung của vùng lên ngưỡng 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Sơn La giữ quanh mức 51.000 đồng/kg, tiếp tục nằm trong nhóm giá tốt của khu vực. Một số địa phương như Lai Châu và Điện Biên cũng tăng nhẹ lên 50.000 đồng/kg, thể hiện sự lan tỏa của nhịp tăng trong vùng.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay phục hồi rõ rệt, nhiều nơi tiến sát mốc 50.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng tăng lên 50.000 đồng/kg, mức cao nhất của khu vực. Hà Tĩnh nhích nhẹ lên 49.000 đồng/kg, trong khi Quảng Ngãi đạt 47.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Giá tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng vẫn giữ ổn định ở 46.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, Gia Lai giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg và Đắk Lắk duy trì 49.000 đồng/kg, tiếp tục nằm trong nhóm giá cao của vùng.

Mức giá tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 46.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng sôi động không kém khi nhiều địa phương tăng rõ rệt. Đồng Nai là điểm sáng khi tăng 2.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước cùng với một số tỉnh miền Bắc.

Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tăng lên 51.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long và Cần Thơ giao dịch quanh mức 49.000 - 50.000 đồng/kg. Đồng Tháp và An Giang tiếp tục giữ 49.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau duy trì 50.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam đang dao động trong khoảng 49.000 đồng/kg - 52.000 đồng/kg.

Với biên độ tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay dao động từ 46.000 đến 52.000 đồng/kg, mức tăng mạnh nhất trong tuần. Diễn biến này cho thấy sức mua đang tốt lên trước mùa cao điểm cuối năm./.