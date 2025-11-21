Ngày 21/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh giảm theo. Mức giảm cao nhất lên tới 59.000 đồng/lượng.

Sáng 21/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,604 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 21/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.946.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.006.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 59.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.677.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.707.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 20/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.679.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.713.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 20/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.677.000 1.707.000 1.679.000 1.713.000 1 kg 44.772.000 45.520.000 44.774.000 45.671.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.685.000 1.715.000 1.686.000 1.717.000 1 kg 44.928.000 45.732.000 44.970.000 45.783.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.946.000 2.006.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.893.204 53.493.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:36 sáng 21/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,604 USD/oune, giảm 0,757 USD/oune so với phiên sáng 20/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.336.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.341.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 18.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 19.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:36 sáng 21/11/2025