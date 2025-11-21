Ngày 21/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

|Sáng 21/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,604 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 21/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.946.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.006.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 59.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.677.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.707.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 20/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.679.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.713.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 20/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.677.000
|
1.707.000
|
1.679.000
|
1.713.000
|
|
1 kg
|
44.772.000
|
45.520.000
|
44.774.000
|
45.671.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.685.000
|
1.715.000
|
1.686.000
|
1.717.000
|
|
1 kg
|
44.928.000
|
45.732.000
|
44.970.000
|
45.783.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.946.000
|
2.006.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
51.893.204
|
53.493.200
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:36 sáng 21/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,604 USD/oune, giảm 0,757 USD/oune so với phiên sáng 20/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.336.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.341.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 18.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 19.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:36 sáng 21/11/2025