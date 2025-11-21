Ngày 21/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh
Sáng 21/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,604 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 21/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 1.946.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.006.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 59.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 20/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.677.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.707.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 20/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.679.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.713.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 20/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.677.000

1.707.000

1.679.000

1.713.000

1 kg

44.772.000

45.520.000

44.774.000

45.671.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.685.000

1.715.000

1.686.000

1.717.000

1 kg

44.928.000

45.732.000

44.970.000

45.783.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.946.000

2.006.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

51.893.204

53.493.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:11:36 sáng 21/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,604 USD/oune, giảm 0,757 USD/oune so với phiên sáng 20/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.336.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.341.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 18.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 19.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:11:36 sáng 21/11/2025

