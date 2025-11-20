Ngày 20/11: Giá thép đảo chiều giảm mạnh

(TBTCO) - Giá thép thanh trên sàn Thượng Hải đảo chiều giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay trước nhu cầu yếu tại Trung Quốc, trong khi quặng sắt kỳ hạn tiếp tục tăng lên mức cao nhất hơn hai tuần. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì mốc ổn định.

Sáng 20/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.058 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 19/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.037 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,36% (11 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,31% (2,5 nhân dân tệ) lên mức 806 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,05 USD về mức 104,35 USD/tấn.

Ngược lại, giá quặng sắt tăng lên mức cao nhất hơn hai tuần trong bối cảnh nhu cầu của các nhà máy thép bình ổn và nguồn cung thắt chặt.

Hợp đồng tương lai quặng sắt vượt 790 nhân dân tệ/tấn khi các nhà sản xuất thép tăng mua để bù đắp tồn kho suy giảm, dù lợi nhuận bị ép và giá thép yếu hơn, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 20/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg.

Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.