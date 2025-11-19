Giá xăng ngày mai dự báo có thể tăng từ 50 - 100 đồng/lít

Giá xăng trong nước ngày mai (20/11) được dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng. Theo đó, giá xăng có thể sẽ tăng khoảng 50 - 150 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel có thể quay đầu giảm khoảng 100 - 150 đồng/lít.

Dự báo giá xăng trong nước ngày mai có thể sẽ tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới tuần trước ghi nhận biến động mạnh với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent tăng 1,2% còn giá dầu WTI tăng khoảng 0,6%.

Cả hai loại dầu cơ bản trên thế giới sáng 19/11/2025 đồng loạt giảm nhẹ. Cụ thể, trên Oilprice lúc 4h30, giá dầu Brent ở mốc 63,85USD/thùng, giảm 0,55% (tương đương giảm 0,35 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,66 USD/thùng, giảm 0,42% (tương đương giảm 0,25 USD/thùng).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể sẽ biến động trái chiều.

Cụ thể, dự báo giá xăng trong nước tăng nhẹ khoảng 50 - 100 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể quay đầu giảm khoảng 100 - 150 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 18/11, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.200 - 1.450 đồng/lít.

Trong khi đó, theo tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ tăng nhẹ 0,2% lên mức 20.597 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, giá diesel có thể giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 26 lần, giảm 21 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 13/11, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít lên 19.840 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 160 đồng/lít, lên 20.570 đồng/lít. Dầu diesel tăng 540 đồng/lít lên 19.860 đồng/lít, dầu hỏa cũng tăng 540 đồng/lít lên 19.930 đồng/lít; dầu mazut giảm 250 đồng/kg về mức 14.070 đồng/kg./.