VPBank nhận loạt khuyến nghị “Mua” nhờ kết quả quý III mạnh mẽ và thương vụ IPO VPBankS

(TBTCO) - Cổ phiếu VPB liên tiếp nhận khuyến nghị “Mua” từ các công ty chứng khoán nhờ triển vọng tái định giá sau IPO VPBankS và kết quả kinh doanh quý III ấn tượng. Thương vụ này được kỳ vọng đóng vai trò chiến lược, củng cố vị thế của VPBankS cũng như tập đoàn tài chính VPBank.

Loạt khuyến nghị “Mua” nhờ kết quả quý III mạnh mẽ và thương vụ IPO

Các báo cáo cập nhật cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) mới nhất được nhiều công ty chứng khoán nâng giá mục tiêu và đưa khuyến nghị “Mua”, “Khả quan” đến từ việc tái định giá sau thương vụ IPO CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) cũng như kết quả kinh doanh quý III/2025.

Ngày 12/11, VPBankS đã hoàn tất thương vụ IPO kỷ lục của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. VPBankS đã huy động gần 12.713 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận quý IV), vươn lên top 2 ngành chứng khoán.

Chứng khoán MB (MBS) đưa ra khuyến nghị “Khả quan” cho VPB, với giá mục tiêu 42.400 đồng/cp. IPO VPBankS giúp huy động cho công ty thành viên này 12.713 tỷ đồng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh khi thị trường chứng khoán sôi động trở lại. Bên cạnh đó, các chuyên viên phân tích nhận định rằng hợp lực tập đoàn cùng với sự góp mặt của nhà đầu tư chiến lược như SMBC sẽ góp phần gia tăng khả năng cạnh tranh cho VPBank.

Với kỳ vọng các công ty con sẽ đóng góp đáng kể hơn vào kết quả kinh doanh của VPBank, MBS đã điều chỉnh dự phóng lợi nhuận sau thuế 2025 và 2026 của ngân hàng lên lần lượt 22.785 tỷ đồng và 30.099 tỷ đồng, tăng 44,4% và 32,1% so với cùng kỳ. Đồng thời, nâng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu lên 24.392 đồng/cp vào cuối năm 2026, tương ứng P/B ở mức 1,24 lần sau thương vụ IPO VPBankS.

Dự báo kết quả kinh doanh của VPBank. (Ảnh: MBS).

Tương tự, Chứng khoán Maybank nâng khuyến nghị với cổ phiếu VPB từ “Nắm giữ” lên “Mua”, với giá mục tiêu 40.600 đồng/cp. Theo các chuyên viên phân tích, động lực với VPB đến từ tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong 3 quý đầu năm, thương vụ IPO của VPBankS và khả năng phát hành cổ phần chiến lược trong giai đoạn tới.

Chứng khoán ACB (ACBS) cũng đưa ra khuyến nghị “Khả quan” và nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu VPB dựa trên khả năng tái định giá từ thương vụ IPO VPBankS. ACBS kỳ vọng thương vụ IPO sẽ đưa vốn hóa của VPBankS đạt gần 64.000 tỷ đồng và vốn hóa thị trường của VPB thêm 30.577 tỷ đồng, tương ứng 3.854 đồng/cp.

Đồng quan điểm, Chứng khoán DSC cho rằng IPO VPBankS sẽ là “chất xúc tác cho định giá ngân hàng”. Các chuyên viên phân tích nhận định rằng mức giá chào bán của VPBankS tương đối phù hợp khi so sánh với định giá trung bình ngành và trong bối cảnh thuận lợi của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh thương vụ IPO VPBankS, với lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 9.166 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 20.396 tỷ đồng, tăng 47%, VPBank đã vượt qua kỳ vọng của nhiều đơn vị phân tích. Song song đó, các công ty chứng khoán cũng đánh giá cao xu hướng tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, cải thiện chất lượng tài sản, và duy trì biên lãi thuần (NIM) của VPBank.

Vai trò chiến lược của thương vụ IPO với hệ sinh thái VPBank

Thương vụ IPO VPBankS được Ban lãnh đạo VPBank nhìn nhận như một bước ngoặt chiến lược trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tập đoàn tài chính hàng đầu. Chia sẻ tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư và công bố kết quả kinh doanh quý III, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp, kỳ vọng thương vụ sẽ “đóng vai trò chiến lược cho VPBankS nói riêng và hệ sinh thái nói chung”.

Cổ phiếu VPB được khuyến nghị “Khả quan” sau thương vị IPO VPBankS.

Theo chiến lược 5 năm 2022 - 2026, VPBank đặt ra tham vọng trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam và có tầm ảnh hưởng trong khu vực. Trong định hướng đó, VPBankS đóng vai trò cung cấp các giải pháp ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản cho mọi phân khúc khách hàng trong hệ sinh thái.

“Với sự hậu thuẫn từ VPBank và SMBC, VPBankS nhanh chóng đạt được những chỉ số ấn tượng về quy mô và hiệu quả, từng bước xây dựng uy tín trên thị trường” - bà Thảo chia sẻ. “Với thương vụ IPO, kỳ vọng VPBankS sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 20.000 tỷ đồng, qua đó có bệ phóng vững chắc để hoàn thành sứ mệnh”.

“IPO không chỉ là cột mốc riêng của VPBankS. Chiến lược vốn luôn là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu của VPBank. Các thương vụ tại FE CREDIT, VPBank và mới đây là IPO VPBankS giúp ngân hàng có vốn, từ đó củng cố nền tảng, sẵn sàng đón nhận cơ hội, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, kế hoạch trong giai đoạn 2022 – 2026”, bà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VPBank cũng khẳng định đà tăng trưởng VPBankS đã ghi nhận trong 9 tháng năm 2025 là hoàn toàn bền vững. Theo bà Thảo, kế hoạch kinh doanh ban đầu được xây dựng từ tháng 9/2024 khi thị trường tài chính còn nhiều biến động. Bước sang năm 2025 với nhiều tín hiệu thuận lợi, VPBankS đã tận dụng cơ hội để tăng trưởng lợi nhuận.

Nhờ đó, công ty đã báo lãi 3.260 tỷ đồng trong 9 tháng và điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lên mức 4.450 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, VPBankS đặt mục lợi nhuận trước thuế tăng trưởng kép khoảng 32%/năm trong 5 năm tới, đạt 17.520 tỷ đồng vào năm 2030.

Bà Thảo cho biết dù “sinh sau đẻ muộn”, nhưng VPBankS sở hữu những lợi thế đặc biệt, khó có thể sao chép như: Hệ sinh thái VPBank - SMBC, năng lực huy động vốn quốc tế, nền tảng công nghệ, quản trị điều hành… Đặc biệt, VPBank hiện có hơn 30 triệu khách hàng, trong đó khoảng 1 triệu khách hàng thuộc phân khúc giàu có. Đây là lợi thế vô cùng lớn cho VPBankS trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư, bà nhấn mạnh./.