Bứt tốc ngân hàng số đến năm 2030, đưa thanh toán không tiền mặt gấp 30 lần GDP

(TBTCO) - Chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm và động lực của quá trình chuyển đổi. Chiến lược đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như: 95% dân số từ 15 tuổi có tài khoản giao dịch, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP, 50% ngân hàng số hóa hoàn toàn quy trình cho vay nhỏ lẻ.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 3579/QĐ-NHNN phê duyệt “Chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030” (Quyết định 3579). Quyết định này thay thế Quyết định số 2655/QĐ-NHNN ngày 26/12/2019 phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược nêu rõ quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực chính của công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành.

Mục tiêu cuối cùng của quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng là mang lại dịch vụ ngân hàng thuận tiện, thông minh, giao diện thân thiện, truy cập dễ dàng, đa kênh và hỗ trợ đa thiết bị, an toàn và tin cậy, góp phần nâng cao đời sống tài chính cho người dân và hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

"Dữ liệu là nền tảng cốt lõi, tài sản quan trọng và nguồn lực chiến lược, quyết định hiệu quả chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị mới cho ngành ngân hàng và nền kinh tế" - Quyết định 3579 nêu rõ.

Chiến lược đặt ra 7 nhóm mục tiêu tổng quát. Theo đó, hoàn thiện thể chế, quy định, chính sách và pháp luật, tạo hành lang thuận lợi cho chuyển đổi số. Cùng với đó, đổi mới toàn diện hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và giám sát tài chính.

Các tổ chức tín dụng xây dựng và phát triển ngân hàng số hoạt động minh bạch, hiệu quả dựa trên dữ liệu. Phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và an ninh mạng cho ngành ngân hàng. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới trong quản trị và cung ứng dịch vụ.

Ngoài ra, phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao và văn hóa số toàn ngành; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể với toàn ngành ngân hàng tại Quyết định 3579 là phấn đấu 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức cho phép khác. Đến năm 2030 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; 100% cán bộ thuộc đơn vị được đào tạo kỹ năng số.

Với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phấn đấu 100% đơn vị có chiến lược kế hoạch chuyển đổi số được xây dựng, ban hành độc lập hoặc lồng ghép vào chiến lược kế hoạch kinh doanh.

Ít nhất 70% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

Ít nhất 80% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số. Ít nhất 80% ngân hàng có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30%.

"50% các ngân hàng số hóa 100% quy trình cho vay nhỏ lẻ, giá trị nhỏ của khách hàng cá nhân" - Quyết định 3579 chỉ rõ.

Ít nhất 80% ngân hàng phát triển hệ sinh thái tài chính số thông minh, kết nối liên thông, nhằm hình thành các mô hình kinh doanh số mới, sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo.

100% ngân hàng ứng dụng công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, Blockchain, Cloud, Open API, RPA, IoT trong phân tích nhu cầu, tương tác với khách hàng, quản trị rủi ro, chống gian lận, phát triển cung ứng các sản phẩm dịch vụ.

Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra mục tiêu cụ thể với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

Để hiện thực hóa những tầm nhìn, mục tiêu đã được đặt ra, Ngân hàng Nhà nước xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.