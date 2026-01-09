Lợi nhuận ngân hàng được kỳ vọng tăng tốc 20%, NIM hồi nhẹ từ đáy

(TBTCO) - Chứng khoán Vietcap dự báo lợi nhuận tổng hợp của các ngân hàng trong danh mục theo dõi sẽ tăng tốc từ 14% năm 2025 lên trên 20% giai đoạn 2026 - 2027, chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng vững chắc, thu hồi nợ mạnh khi thị trường bất động sản phục hồi, cùng NIM kỳ vọng đã chạm đáy và tăng nhẹ 8 điểm cơ bản lên 3,23%.

Trong Báo cáo chiến lược đầu tư năm 2026 với nhan đề "Nội lực thúc đẩy tăng trưởng bứt phá" do Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap mới phát hành, nhóm phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp của các ngân hàng trong danh mục theo dõi sẽ tăng tốc từ mức 14% năm 2025 lên trên 20% trong giai đoạn 2026 - 2027.

Riêng năm 2026, tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 19,5% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi mức tăng 21,4% của tổng thu nhập lãi nhờ tăng trưởng tín dụng vững chắc và biên lãi ròng (NIM) ổn định, cùng với mức tăng 9,6% của tổng thu nhập ngoài lãi, dẫn dắt bởi thu nhập từ thu hồi nợ mạnh khi thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi.

Cùng với đó, chi phí hoạt động (OPEX) được kiểm soát tốt với mức tăng 14,6% khi các ngân hàng tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu chi phí thông qua số hóa. Trong khi đó, chi phí dự phòng dự kiến tăng 23%, dự kiến do chi phí tín dụng tại hai ngân hàng trở lại mức bình thường sau giai đoạn giảm bộ đệm bao phủ nợ xấu, đồng thời tiếp tục xử lý nợ xấu tại một số ngân hàng tập trung vào bán lẻ.

"Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 duy trì ở mức cao 17,8%, được hỗ trợ bởi động lực kinh tế vững chắc phù hợp với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Chính phủ và lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục được duy trì" - Chứng khoán Vietcap dự báo.

Tỷ lệ tín dụng/GDP được kỳ vọng vẫn ở mức có thể kiểm soát trong 03 năm tới, nhờ sự gia tăng vai trò của các thị trường vốn thay thế như: nâng hạng thị trường chứng khoán và mở rộng thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cùng với hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện thông qua số hóa và tối ưu hóa quy trình, hỗ trợ tăng trưởng GDP năm 2026 và 2027 lần lượt đạt 8,5% và 8,8%.

"Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng tổng hợp của nhóm ngân hàng quốc doanh đạt khoảng 16% và nhóm ngân hàng tư nhân đạt khoảng 24% trong năm 2026, tương ứng mức tổng tăng trưởng tín dụng khoảng 20% cho danh mục theo dõi" - Chứng khoán Vietcap đánh giá.

Về triển vọng năm 2026, các động lực tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng nhìn chung tương đồng với năm trước, song tăng trưởng cho vay bán lẻ sẽ tăng tốc mạnh hơn, nhờ đà tăng của vay mua nhà và sự phục hồi của cho vay hộ kinh doanh khi nhóm này thích ứng đầy đủ với các quy định thuế mới và quay trở lại hoạt động bình thường.

Trong mảng bán lẻ, vay mua nhà tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn, nhờ mặt bằng lãi suất ưu đãi cùng sự hỗ trợ pháp lý liên tục từ Chính phủ.

Trong khi đó, ở mảng doanh nghiệp, bất động sản và các dự án hạ tầng quy mô lớn là những động lực chủ chốt cho tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn.

Nguồn: Chứng khoán Vietcap.

Dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026, Chứng khoán Vietcap cho rằng, tăng trưởng tín dụng của VietinBank và Vietcombank lần lượt đạt 17% và 18%, cao hơn mức 14% của BIDV.

Còn các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, MB và VPBank có vị thế thuận lợi để đạt tăng trưởng cao nhờ nguồn vốn huy động mạnh, nền tảng vốn vững chắc và cơ sở khách hàng lớn, đa dạng.

Nguồn: Chứng khoán Vietcap.

Mặc dù NIM quý III/2025 thấp hơn dự kiến và phải điều chỉnh giảm dự báo cho phần lớn các ngân hàng, nhiều chia sẻ tích cực cho thấy NIM đã chạm đáy vào giữa năm 2025.

Sang năm 2026, tác động tiêu cực từ chi phí vốn tăng nhẹ được kỳ vọng sẽ được bù đắp bởi nhu cầu tín dụng mạnh trong bối cảnh nguồn cung được định mức, tăng trưởng cho vay bán lẻ cao hơn, giải ngân các khoản vay trung và dài hạn lớn hơn và chất lượng tài sản cải thiện.

"Chúng tôi dự phóng tổng NIM cho cả nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân sẽ tăng 8 điểm cơ bản so với cùng kỳ trong năm 2026" - nhóm phân tích dự báo.

Các cổ phiếu lựa chọn hàng đầu là các ngân hàng quy mô lớn có năng lực huy động vốn mạnh và hệ sinh thái vững chắc gồm Techcombank, VPBank, MB và VietinBank./.