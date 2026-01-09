Chứng khoán MB báo lãi quý IV tăng mạnh, vượt kế hoạch năm 2025

(TBTCO) - Quý IV/2025, Chứng khoán MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 86% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng từ hoạt động cho vay và môi giới, qua đó vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025 mà Công ty đề ra.

Công ty CP Chứng khoán MB (mã Ck: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Báo cáo cho thấy hoạt động của MBS tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc trong bối cảnh thanh khoản thị trường cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý IV/2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.016 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng cho vay và môi giới chứng khoán.

Cụ thể, lãi từ cho vay và các khoản phải thu đạt 429 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu từ hoạt động môi giới ghi nhận 229 tỷ đồng, tăng 74%. Ngược lại, mảng đầu tư tự doanh có sự điều chỉnh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 178 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Chứng khoán MB.

Ở chiều chi phí, MBS tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát hiệu quả. Tổng chi phí hoạt động trong quý IV/2025 ở mức 310 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL đã thu hẹp 21%, còn 137 tỷ đồng, góp phần cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Nhờ doanh thu tăng trưởng tích cực cùng việc tiết giảm chi phí, lợi nhuận trước thuế của MBS trong quý IV/2025 đạt hơn 385 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả năm 2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.639 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.131 tỷ đồng, cũng tăng 52%. Với kết quả này, MBS đã vượt khoảng 9% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng đặt ra cho năm 2025.

Về cơ cấu tài sản, tại thời điểm 31/12/2025, danh mục tài sản tài chính FVTPL của MBS có giá trị thị trường hơn 3.104 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cuối quý III. Danh mục này chủ yếu gồm giấy tờ có giá khác với giá trị 1.882 tỷ đồng, trái phiếu 1.029 tỷ đồng, cổ phiếu 148 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ gần 45 tỷ đồng.

Trong khi đó, quy mô các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 6.461 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với thời điểm cuối quý III. Ở mảng cho vay, dư nợ margin và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối năm 2025 đạt 15.041 tỷ đồng, giảm gần 660 tỷ đồng so với mức cao nhất ghi nhận vào cuối quý III. Riêng dư nợ margin đạt 14.517 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBS hiện đang giao dịch ổn định quanh vùng 26.000 – 26.300 đồng/cổ phiếu. Với hơn 658 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của MBS tính đến hiện tại đạt 17.323 tỷ đồng./.