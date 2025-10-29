Hàng nghìn người trải nghiệm booth Solution Day tại giải chạy VPIM

(TBTCO) - Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông - Cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội) - khu vực về đích của giải chạy VPIM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức thành công sự kiện VPBank Solution Day 2025, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham dự và trải nghiệm.

Sự kiện là dịp để VPBank giới thiệu hệ sinh thái giải pháp thanh toán toàn diện, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Ông Nguyễn Phước Toàn - Trưởng phòng Sản phẩm tài khoản và Thanh toán giới thiệu về các giải pháp thanh toán của VPBank tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện VPBank cho biết, với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, VPBank không ngừng đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo để mang đến những giải pháp tài chính toàn diện, thuận tiện và an toàn cho khách hàng.

“Solution Day 2025 là dịp để chúng tôi giới thiệu hệ sinh thái thanh toán hiện đại, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm thực tế các sản phẩm, dịch vụ số hóa của ngân hàng. Chúng tôi tin rằng, việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền kinh tế số phát triển bền vững” - theo đại diện VPBank.

Nhiều vận động viên hào hứng trải nghiệm các hoạt động tại booth.

Với thiết kế như một “lễ hội công nghệ”, VPBank Solution Day mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng tại 6 khu vực chủ đề: Hallo Pay, Hallo Glow, Hallo Solution, Hallo Win, Hallo Shop và Hallo Super Sinh Lời.

Tại mỗi khu vực trải nghiệm, khách hàng được trực tiếp tương tác với các giải pháp thanh toán hiện đại của VPBank như: Thanh toán qua mã QR, thanh toán Tap & Pay từ thẻ, thanh toán chạm từ Tài khoản (Pay by Account); thanh toán Tap to Phone – biến điện thoại thành máy POS cho hộ kinh doanh, tiểu thương; hay các bộ giải pháp thanh toán Bion, Shop Thịnh vượng dành cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, giúp quản lý doanh thu, tối ưu chi phí vận hành kinh doanh một cách khoa học.

Runner tham gia mini game tại booth Hallo-win.

Ngoài ra, khu vực Hallo Solution còn mang đến trải nghiệm “Game Không Chạm” – nơi người chơi khám phá các giải pháp thanh toán trong thế giới ảo, tạo nên điểm nhấn công nghệ độc đáo. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tư vấn về các giải pháp sinh lời linh hoạt như Super Sinh Lời Premier với lợi suất lên tới 4,5%/năm, có thể dễ dàng rút tiền, gửi tiền 24/7.

Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian kết nối cộng đồng với các hoạt động như: check-in cùng KOLs, minigame “Ai là triệu phú”, quay số trúng thưởng, biểu diễn âm nhạc và các booth tương tác từ đối tác trong hệ sinh thái VPBank như LinkiD và từ chính các khách hàng Hộ kinh doanh hiện hữu của VPBank.

Anh Đức Tuấn, một vận động viên phong trào cho biết, các khu trải nghiệm giúp anh hiểu rõ hơn về các tính năng thanh toán mà VPBank đang cung cấp. “Tôi đặc biệt ấn tượng với công nghệ Tap to Phone – giải pháp biến điện thoại thành máy POS, rất tiện lợi cho người kinh doanh như tôi”.

Khách hàng được nhân viên tư vấn về các giải pháp thanh toán của ngân hàng.

Sau khi trải nghiệm các hoạt động tại từng khu vực, khách hàng sẽ được tham gia quay số may mắn và có cơ hội dành được nhiều phần quà hấp dẫn như tai nghe Bluetooth, tài khoản số đẹp trị giá tới 6,6 triệu đồng, mũ bảo hiểm, ô, bình nước… Đại diện VPBank cho hay, tổng số lượng quà tặng cho sự kiện lên tới 4.000 phần quà.

Với hàng nghìn lượt khách hàng quan tâm, VPBank Solution Day 2025 đã thành công trong việc đưa công nghệ tài chính đến gần hơn với người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh.

Thông qua Solution Day 2025, VPBank một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam. Sự kiện là minh chứng cho cam kết của VPBank trong việc không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ để mang đến các giải pháp tài chính thông minh, thuận tiện và an toàn - góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam./.