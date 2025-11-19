(TBTCO) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đây là nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và Quyết định 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h ngày 1/1/2026.

An Giang lên kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, đợt kiểm kê nhằm đánh giá đầy đủ số lượng, cơ cấu, giá trị và hiện trạng sử dụng tài sản công, làm cơ sở hoàn thiện chính sách quản lý, sắp xếp bộ máy, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản. Đồng thời, kết quả tổng kiểm kê còn để phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời điểm chốt kiểm kê là 0 giờ ngày 1/1/2026.

Phạm vi kiểm kê bao gồm tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; trụ sở làm việc; cơ sở sự nghiệp; tài sản cố định; xe ô tô; cùng hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng trên địa bàn như giao thông, cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều, chợ, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cảng cá, thiết chế văn hóa – thể thao…

Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kiểm kê, chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn và đôn đốc các đơn vị. Các sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách sẽ phối hợp kiểm kê tài sản hạ tầng.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị phải ban hành kế hoạch kiểm kê trước ngày 30/11/2025 và hoàn thành tổng hợp gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/4/2026.

Các đơn vị là đối tượng kiểm kê phải thành lập tổ kiểm kê trước ngày 30/11/2025, chuẩn bị hồ sơ tài sản trước 31/12/2025 và hoàn thành báo cáo kết quả trước ngày 31/3/2026.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Kết quả tổng hợp kiểm kê phải được gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2026.