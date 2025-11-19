Petrovietnam đồng hành trách nhiệm và kịp thời với sự nghiệp giáo dục

(TBTCO) - Ngày 18/11, trong không khí hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Tuyên Quang và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khởi công xây dựng, tu bổ Khu giáo dục truyền thống ngành Giáo dục tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nông Thị Bích Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP.

Các đại biểu tham dự chương trình

Khu giáo dục truyền thống được xây dựng trên nền trụ sở làm việc của Bộ Quốc gia Giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1951-1954). Đây là nơi nhiều quyết sách nền tảng cho nền giáo dục được hình thành, góp phần đặt nền móng cho hệ thống giáo dục quốc dân ngày nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Việc xây dựng, tu bổ khu di tích mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc: bảo tồn dấu tích lịch sử, tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục; đồng thời tạo dựng không gian giáo dục lý tưởng, đạo đức và lòng tự hào nghề nghiệp cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Công trình cũng sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” của Tuyên Quang, phục vụ hiệu quả công tác tham quan, học tập và lan tỏa giá trị lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ nhà giáo nhân dịp 20/11, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi Petrovietnam được tham gia vào công trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là một trong chuỗi sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam. Trong điều kiện kháng chiến vô cùng gian khó, Bộ Quốc gia Giáo dục đã đặt trụ sở tại Khuôn Trú (Tuyên Quang), làm việc tại đây và gây dựng nền móng của ngành giáo dục hiện đại.

Bộ trưởng khẳng định, việc hình thành Khu giáo dục truyền thống ngành Giáo dục không chỉ nhằm bảo tồn di tích, mà còn hướng đến tạo dựng không gian giáo dục văn hoá cho thế hệ trẻ. Công trình sẽ gồm nhà trưng bày giới thiệu truyền thống lịch sử ngành Giáo dục và khu sinh hoạt chung phục vụ học sinh, người dân và du khách.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn Petrovietnam đã tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng khu di tích, thể hiện sự đồng hành trách nhiệm và kịp thời với sự nghiệp giáo dục. Đồng thời trân trọng ghi nhận sự gìn giữ, bảo vệ của bà con và chính quyền địa phương trong suốt nhiều thập kỷ qua. “Đây vừa là di tích lịch sử, vừa là không gian văn hóa của cộng đồng. Các thầy cô, học sinh và người dân địa phương có trách nhiệm cùng chung tay giữ gìn, lan tỏa giá trị của khu di tích”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ nhà giáo nhân dịp 20/11, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi Petrovietnam được tham gia vào công trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Giáo dục.

Nhắc lại giai đoạn 1951-1954, khi Bộ Quốc gia Giáo dục đặt trụ sở tại đây và đưa ra những quyết sách quan trọng cho nền giáo dục cách mạng, đồng chí cho rằng, việc tu bổ khu di tích là hành động thiết thực không chỉ đối với giáo dục tại tỉnh Tuyên Quang, còn trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao hỗ trợ xây dựng, tu bổ Khu giáo dục truyền thống ngành Giáo dục với sự tiếp nhận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, sau gần 64 năm xây dựng và phát triển ngành dầu khí, thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người lao động Petrovietnam đã xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam trở thành ngành công nghiệp hiện đại, đồng bộ và hoàn chỉnh, từ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, đến dịch vụ kỹ thuật dầu khí, trở thành doanh nghiệp dân tộc, có quy mô lớn nhất Việt Nam, đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, Petrovietnam đóng góp khoảng 10% ngân sách Nhà nước và tăng trưởng GDP của đất nước. Cùng với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, mỗi năm Petrovietnam dành nguồn lực lớn cho công tác an sinh xã hội, tập trung lớn vào lĩnh vực giáo dục và y tế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng quà của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 40 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, Petrovietnam và PVEP đã trao tặng quỹ khuyến học cho 4 trường học trên địa bàn

Nhân dịp này, Petrovietnam đã khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những công trình nằm trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam mà Tập đoàn đang triển khai trên cả nước. Phòng STEM đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện để học sinh địa phương được tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, nâng cao tư duy sáng tạo, khơi dậy niềm yêu thích khoa học công nghệ, qua đó mở rộng cơ hội học tập cho các em học sinh vùng cao.