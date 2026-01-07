Ngành Tài chính năm 2025: Tinh gọn để mạnh mẽ, đổi mới để thành công

(TBTCO) - Những kết quả đạt được trong năm 2025 của ngành Tài chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi” vì lợi ích của quốc gia. Trong bối cảnh nhiều thách thức, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần hành động khi vừa quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy, vừa đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Chiều 6/1/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị, tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 6/1/2026. Ảnh: Đức Thanh

Hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ tài chính, ngân sách

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là kỳ tổng kết công tác năm đầu tiên của bộ máy tổ chức mới của Bộ Tài chính sau khi thực hiện hợp nhất. Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, chính quyền địa phương các cấp; sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân; ngành Tài chính đã hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

"Toàn ngành Tài chính đã cùng nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để cùng với cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới từ năm 2026" - Bộ trưởng nêu rõ.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến trách nhiệm, thực chất và thẳng thắn về tình hình năm 2025 và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Nhiều ý kiến đồng tình và đánh giá cao những kết quả cụ thể mà ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2025, như được thể hiện trong video clip về “Báo cáo đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026” trình chiếu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong thành tựu chung của đất nước năm 2025, có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Tài chính. Thành tựu này được Thủ tướng khái quát bằng 32 từ khoá: Tham mưu chính xác - Bộ máy tinh gọn - Thể chế hoàn thiện - Thu chi có dư - Doanh nghiệp đổi mới - Vĩ mô ổn định - Nhân dân hạnh phúc - Đất nước phát triển.

Trong đó, “Tham mưu chính xác” mang ý nghĩa ngành đã thể hiện vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược trong điều hành kinh tế vĩ mô. Không chỉ dừng lại ở vai trò cơ quan quản lý thu chi ngân sách đơn thuần mà ngành Tài chính đã trở thành cơ quan tổng hợp tham mưu chiến lược, điều phối các nguồn lực phát triển quốc gia, kịp thời tham mưu cho Chính phủ các kịch bản tăng trưởng linh hoạt.

“Bộ máy tinh gọn” thể hiện cuộc cách mạng lịch sử của ngành về tổ chức và hiệu năng. Thực hiện tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh”, ngành đã triển khai một quyết sách lịch sử về sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Bộ máy vận hành thông suốt, xử lý kỷ lục 230.000 văn bản đi và đến mà không để xảy ra tình trạng ách tắc công việc. Đây là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi” vì lợi ích của quốc gia, Thủ tướng nêu rõ.

“Thể chế hoàn thiện” thể hiện sự chuyển đổi từ thể chế quản lý sang thể chế kiến tạo; gỡ nhiều nút thắt, trong đó 11 luật đã được thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; xây dựng 7 nghị quyết trụ cột định hướng phát triển đất nước…

Đặc biệt, việc chuẩn bị kịp thời các cơ sở pháp lý để triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và thí điểm xây dựng thị trường tài sản mã hóa đã tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bắt nhịp với các xu thế tài chính toàn cầu.

“Thu chi có dư” với mức thu kỷ lục, huy động thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, quan trọng là phần lớn (hơn 80%) là thu nội địa từ sản xuất kinh doanh, tăng hơn 34% so dự toán; chi ngân sách đạt 94,1% dự toán. Nhờ tăng thu tiết kiệm chi đã có thêm nguồn lực cho an ninh quốc phòng, an sinh xã hội; đầu tư phát triển.

Nỗ lực gấp bội để chinh phục mục tiêu tăng trưởng 2 con số

“Vĩ mô ổn định” thể hiện việc bảo đảm kinh tế vĩ mô ổn định, trong đó có các vấn đề liên quan tỷ giá, lãi suất, tăng trưởng, lạm phát, xuất nhập khẩu đều đạt kết quả tốt.

Từ đó, “Nhân dân hạnh phúc”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phát triển mạnh mẽ; công tác an sinh xã hội được chăm lo tốt, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Nguồn lực quan trọng được dành để đảm bảo an sinh, hỗ trợ kịp thời người dân lúc khó khăn… Những chính sách này không chỉ là những con số tài chính mà là sự thấu cảm, đồng hành của Đảng và Nhà nước với mỗi người dân, tạo nên sự đồng thuận xã hội to lớn.

Và như vậy, “đất nước đổi mới”, quy mô nền kinh tế, xuất nhập khẩu, thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh; kết cấu hạ tầng thay đổi, trong đó nhiều công trình đường cao tốc, bến cảng, sân bay được đầu tư, xây dựng, hoàn thành, đi vào hoạt động. Ngành Tài chính xứng đáng là người “gác kho” trung thành, là “bộ não” tinh nhuệ và nguồn lực phát triển của đất nước, Thủ tướng khẳng định.

Từ thực tiễn trên, Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 phải tạo đột phá để bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phương châm lãnh đạo điều hành năm 2026 được Thủ tướng khái quát với 24 từ: “Khát vọng hùng cường - Thể chế tiên phong - Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu - Thu chi đột phá - Tài chính bền vững”.

Đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và những năm tới như "ngọn núi cao phải chinh phục", Thủ tướng cho rằng phải có khát vọng và biến khát vọng thành hiện thực. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành Tài chính. Do đó phải phân công "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; phải biến khát vọng thành hiện thực. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng ngành Tài chính và ngành phải kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 80 năm trong thời gian tới, Thủ tướng khẳng định.