Mô hình công đoàn ngành giúp Petrovietnam tăng tính thống nhất và gắn kết

(TBTCO) - Theo Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Nguyễn Mạnh Kha, với các tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn và lực lượng lao động tập trung như Petrovietnam, mô hình công đoàn ngành là lựa chọn phù hợp, góp phần bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kết nối giữa Đảng, Công đoàn và người lao động.

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Khối thi đua số 3 thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Khối thi đua số 3 gồm 8 đơn vị trực thuộc: Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Công đoàn Dệt May Việt Nam; Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Công đoàn Cao su Việt Nam; Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; và Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đây đều là những đơn vị có vai trò quan trọng, hoạt động trong các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế quốc dân.

Khối thi đua số 3 thuộc Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: ĐK.

Nỗ lực vượt khó, đóng góp vào tăng trưởng đất nước

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2025 đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là năm bản lề triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2025 đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: ĐK.

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức và nhân sự, các công đoàn trong Khối thi đua số 3 vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng hành chặt chẽ với doanh nghiệp và người lao động. Các phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thực chất, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nhiều chương trình đã tạo dấu ấn như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng suất - chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc, cùng hàng loạt hoạt động an sinh xã hội.

Theo đồng chí Kiên, hội nghị là dịp quan trọng để các đơn vị trong khối đánh giá toàn diện kết quả năm 2025, trao đổi kinh nghiệm hay, mô hình tốt, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và đặc biệt là tiến hành bình xét thi đua một cách công tâm, khách quan theo đúng quy định của Tổng LĐLĐVN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần vượt khó của các đơn vị trong Khối thi đua số 3. Dù phải đối mặt với những biến động lớn của kinh tế thế giới, thiên tai trong nước và áp lực doanh số, nhiều đơn vị vẫn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí nhấn mạnh, thu nhập của người lao động tại một số đơn vị tăng tới 15% so với năm 2024 cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp và hiệu quả phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn. Công tác chăm lo đoàn viên được duy trì tốt, với nhiều hoạt động thiết thực trong dịp Tết, Tháng Công nhân, các chương trình phúc lợi, các hoạt động văn hóa thể thao và hỗ trợ cộng đồng.

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần vượt khó của các đơn vị trong Khối thi đua số 3 (ảnh: ĐK).

Về công tác sắp xếp bộ máy, đồng chí Phan Văn Anh nhận định, quá trình tinh giản, kiện toàn tổ chức khó tránh khỏi tâm tư và vướng mắc, đặc biệt liên quan đến chế độ lương, chuyển đổi vị trí việc làm của một bộ phận cán bộ công đoàn. Tổng Liên đoàn luôn đồng hành, giải thích, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ công đoàn.

Bước vào năm 2026, Tổng Liên đoàn đề nghị các đơn vị trong khối tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; hoàn thiện chương trình hành động nhiệm kỳ mới; tổ chức phong trào thi đua có chiều sâu; phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phối hợp với doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi; đồng thời hoàn thành đại hội công đoàn cấp mình trước 31/12/2025.

Petrovietnam nhấn mạnh sự phù hợp của mô hình công đoàn ngành

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Petrovietnam bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo tổng kết của Khối thi đua số 3, đồng thời chia sẻ những vấn đề thực tiễn trong công tác tổ chức công đoàn tại các tập đoàn lớn.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Petrovietnam, mô hình công đoàn ngành là lựa chọn phù hợp đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực. Ảnh: ĐK.

Theo đồng chí, thời gian qua, nhiều đơn vị, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn, bày tỏ băn khoăn về mô hình tổ chức công đoàn trong bối cảnh Trung ương triển khai sắp xếp một số công đoàn địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, mô hình công đoàn ngành là lựa chọn phù hợp đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực và lực lượng lao động tập trung. Mô hình này không chỉ thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mà còn tăng cường gắn kết giữa Đảng, Công đoàn và người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh.

“Đối với Petrovietnam, mô hình công đoàn ngành là hợp lý, đảm bảo sự thống nhất và tăng cường hiệu quả kết nối trong toàn hệ thống, đáp ứng đúng đặc thù quan hệ lao động của Tập đoàn” - đồng chí Nguyễn Mạnh Kha khẳng định.

Mô hình công đoàn ngành giúp Petrovietnam tăng tính thống nhất và gắn kết. Ảnh: ĐK.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha cũng chỉ ra những bất cập nếu đưa công đoàn doanh nghiệp trực thuộc địa phương, vì cấp phường khó bao quát hết đặc thù của các tập đoàn lớn hoạt động theo chuỗi sản xuất, kinh doanh rộng khắp cả nước. Công đoàn là tổ chức đại diện người lao động theo pháp luật, không phải một tổ chức chính trị - xã hội thuần túy, do đó mô hình tổ chức phải phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và quan hệ lao động. Đặc biệt, việc Quốc hội vừa thông qua Luật Công đoàn mới càng tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng linh hoạt, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế.

Cần cơ chế rõ ràng cho cán bộ công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thống nhất cao với báo cáo tổng kết và kết quả phong trào thi đua năm 2025. Theo đồng chí, các đơn vị trong khối đã nỗ lực lớn, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ giao.

Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thống nhất cao với báo cáo tổng kết và kết quả phong trào thi đua năm 2025. Ảnh: ĐK.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Xuân kiến nghị Tổng LĐLĐVN cần sớm có cơ chế rõ ràng đối với đội ngũ cán bộ công đoàn tại các tập đoàn và tổng công ty. Hiện nay, cán bộ công đoàn không phải công chức, nhưng lại được tuyển dụng và đánh giá theo cơ chế công chức; khi hưởng chế độ thì lại không áp dụng như công chức, gây khó khăn trong nhân sự và tổ chức bộ máy. Một số đơn vị không thể tuyển được người có năng lực do vướng quy định. Đồng chí đề nghị cần định danh rõ cán bộ công đoàn tập đoàn, từ đó ban hành cơ chế phù hợp và khả thi.

Bình xét thi đua và ký giao ước năm 2026

Hội nghị đã tiến hành bình xét và công bố kết quả thi đua năm 2025. Các trưởng đoàn đã thực hiện đánh giá, chấm điểm thi đua nghiêm túc, công khai theo đúng quy chế thi đua - khen thưởng. Kết quả cho thấy, toàn bộ đơn vị trong Khối thi đua số 3 đều đạt thành tích xuất sắc, với mức điểm thi đua rất cao.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhận cờ dẫn đầu Ảnh: ĐK.

Hội nghị cũng thông qua bản giao ước thi đua, tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026 và bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2026. Theo đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam đảm nhiệm vị trí Khối trưởng; Công đoàn Điện lực Việt Nam giữ vai trò Khối phó.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2026 (Ảnh: ĐK).

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025 của Khối thi đua số 3 không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được, mà còn là diễn đàn trao đổi các vấn đề chiến lược về mô hình tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.