">6 công trình của Tuổi trẻ Petrovietnam được vinh danh tại Lễ trao giải “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025

(TBTCO) - Tối 7/12, tại Quảng trường Dĩ An (TP. Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025. Chương trình quy tụ những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong phong trào tình nguyện và đổi mới sáng tạo của thanh niên cả nước. Trong số 43 công trình, giải pháp và sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã có 4 đơn vị được vinh danh với 6 giải thưởng tại chương trình.

Các cá nhân, tập thể nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, những gương mặt được vinh danh hôm nay chính là hình ảnh tiêu biểu của lớp trẻ Việt Nam: luôn sẵn sàng có mặt ở nơi gian khó, mạnh dạn đổi mới, dám nhận việc khó và kiên trì theo đuổi nhiệm vụ được giao. Anh cho rằng, phía sau mỗi giải thưởng là một câu chuyện đáng trân trọng về sự miệt mài cống hiến, ý chí không ngừng vươn lên cùng tình cảm và trách nhiệm dành cho cộng đồng và đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Những gương mặt được vinh danh hôm nay chính là hình ảnh tiêu biểu của lớp trẻ Việt Nam - luôn sẵn sàng có mặt ở nơi gian khó, mạnh dạn đổi mới, dám nhận việc khó và kiên trì theo đuổi nhiệm vụ được giao. - Ảnh: Thanh Hiệp

Theo anh Tường Lâm, Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện để thanh niên phát huy trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần tiên phong trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Những công trình, mô hình và sáng kiến được trao giải năm nay chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy, khi mang đến các giải pháp về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường – qua đó khẳng định năng lực sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp nhận 204 hồ sơ đề cử cho Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” từ 31 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đồng thời lựa chọn 20 gương tập thể, cá nhân xuất sắc cho Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”.

Trong số 43 công trình, giải pháp và sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có 4 đơn vị được vinh danh nhận 6 giải thưởng tại chương trình.

Tinh thần sáng tạo của Tuổi trẻ Petrovietnam

"> Anh Trần Lê Chiến – Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Vietsovpetro – nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho Công trình "Áp dụng công nghệ ngăn cách vỉa nước trong ống chống không cần dùng giàn khoan bằng thiết bị giỏ xi măng trong điều kiện Vietsovpetro"

Anh Trần Lê Chiến – Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Vietsovpetro giới thiệu giải pháp “Áp dụng công nghệ ngăn cách vỉa nước trong ống chống không cần dùng giàn khoan bằng thiết bị giỏ xi măng trong điều kiện Vietsovpetro”. Giải pháp hướng đến các mỏ đã ở giai đoạn cuối khai thác, cho phép tăng thu hồi dầu với chi phí thấp và thay thế hiệu quả phương án sửa giếng/ngăn nước bằng giàn tự nâng vốn không còn kinh tế. Nhờ đó, Vietsovpetro và Petrovietnam có thể tiếp tục tận thu mỏ cũ, mỏ nhỏ, mỏ cận biên – vừa tối ưu chi phí vừa tạo điều kiện tái phân bổ nguồn lực cho các dự án chuyển dịch năng lượng, qua đó duy trì hợp tác Liên doanh Vietsovpetro đến năm 2050 và xa hơn.

Anh Lê Chiến cho biết, anh xem đây là một cơ hội đặc biệt để đại diện Vietsovpetro và Petrovietnam chia sẻ nỗ lực chuyển đổi công nghệ. Với anh, việc được ghi nhận tại một giải thưởng dành cho sáng kiến trẻ không chỉ là niềm vui mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm đổi mới của thế hệ kỹ sư dầu khí trong bối cảnh ngành đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ.

Anh Nguyễn Văn Hiếu - Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC PS) – nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho Công trình "Chế tạo tool để thực hiện căn chỉnh đồng tâm máy nén khí Export Gas Compressor (EGC) bằng máy Easy-Laser trên kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn"

Chia sẻ cảm xúc khi nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025, anh Nguyễn Văn Hiếu, Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC PS) bày tỏ: "Đây là sự khích lệ lớn để nhóm tác giả tiếp tục theo đuổi những cải tiến nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả cho công việc ngoài khơi."

Nhóm của anh đã thiết kế và chế tạo bộ công cụ chuyên dụng để căn chỉnh đồng tâm cho máy nén khí Export Gas Compressor (EGC) trên FPSO PTSC Lam Sơn, kết hợp hệ thống đo laser Easy-Laser. EGC được xem là “trái tim” của toàn bộ chuỗi khai thác – xử lý dầu thô, nên yêu cầu độ chính xác rất cao. Trong điều kiện khắc nghiệt trên kho nổi, phương pháp căn chỉnh truyền thống vừa tốn thời gian vừa thiếu ổn định. Giải pháp mới đã rút ngắn thời gian căn chỉnh xuống còn khoảng 1/5, tăng độ chính xác, giảm ảnh hưởng rung lắc và tiết kiệm chi phí nhân sự – vật tư bảo dưỡng. Anh Hiếu nhấn mạnh rằng thành tựu này là minh chứng cho khả năng sáng tạo của những người làm kỹ thuật ngoài khơi khi được trao quyền chủ động.

Anh Huỳnh Chí Thanh – Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C – nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho Công trình "Ứng dụng Chương trình “Point to line” viết trên Microsoft Excel để kiểm soát kích thước các ống Stub (ống nhánh)"

Anh Huỳnh Chí Thanh – Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC được trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc 2025 với sản phẩm thuộc dự án CHW2204, ứng dụng chương trình “Point to Line” để căn chỉnh stub trong không gian 3D cho các Jacket Foundation. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian thi công, tăng hiệu quả và nâng cao độ chính xác trong công tác lắp dựng.

Anh Thanh cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực của cả nhóm kỹ sư và sự hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị. Anh kỳ vọng Đoàn Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì các chương trình thúc đẩy sáng kiến trẻ. “Khi có môi trường phù hợp và sự tin tưởng, các bạn trẻ hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị bền vững cho Tập đoàn”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Hoàng – Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu Khí (PVFCCo - Phú Mỹ) nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho nhóm tác giả Giải pháp "Thay đổi nguyên liệu và phương thức vận hành trong sản xuất Đạm Phú Mỹ + KeBo"

Anh Nguyễn Mạnh Hoàng đã đại diện nhóm tác giả Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu Khí (PVFCCo - Phú Mỹ) trình bày giải pháp “Thay đổi nguyên liệu và phương thức vận hành trong sản xuất Đạm Phú Mỹ + Kebo”. Giải pháp không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn giúp nhà máy chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, giảm rủi ro về tỷ giá và vận chuyển, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Quy trình mới không yêu cầu cải tạo thiết bị, dễ áp dụng trên dây chuyền hiện hữu, giúp tăng tính tự chủ và nâng cao sức cạnh tranh của Tổng Công ty.

Anh Mạnh Hoàng cho rằng, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực nghiên cứu của tập thể Phòng Công nghệ Sản xuất. Với anh, đây là động lực để tiếp tục triển khai các giải pháp cải tiến mang tính thực tiễn, đóng góp cho hoạt động của nhà máy và cho cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần dám đổi mới của đoàn viên thanh niên trong môi trường công nghiệp.

Anh Phạm Đồng Gia Vỹ, PVFCCo - Phú Mỹ nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho Công trình "Hệ thống quản lý thông tin sản xuất PMIS"

Anh Phạm Đồng Gia Vỹ, PVFCCo - Phú Mỹ chia sẻ về hệ thống “Quản lý thông tin sản xuất PMIS” được xây dựng nhằm thu thập, xử lý và quản lý toàn bộ dữ liệu trong quá trình sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Hệ thống tích hợp dữ liệu nguyên liệu, năng lượng tiêu thụ, thông số vận hành và chất lượng sản phẩm, cho phép theo dõi – phân tích theo thời gian thực, hỗ trợ điều hành, kiểm soát chất lượng và nâng cao hiệu quả vận hành. Anh Vỹ cho biết, PMIS giúp lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời và dựa trên dữ liệu đầy đủ.

Được đại diện nhóm tác giả nhận giải thưởng, anh Gia Vỹ bày tỏ sự trân trọng đối với sự công nhận và tin tưởng của lãnh đạo, tổ chức Đoàn. Anh xem đây là động lực để tiếp tục phát triển các giải pháp, lan tỏa tinh thần đổi mới đến các đoàn viên trẻ và đóng góp vào quá trình chuyển mình của Petrovietnam trong giai đoạn số hóa.

Anh Nguyễn Hữu Lâm, PVFCCo - Phú Mỹ nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho Công trình "Quy đổi dinh dưỡng DAP – Tối ưu chi phí mua hàng"

Anh Nguyễn Hữu Lâm, PVFCCo - Phú Mỹ chia sẻ niềm vui khi được đại diện nhóm tác giả nhận Giải thưởng. Anh xem đây là sự công nhận cho nỗ lực cải tiến kéo dài nhiều tháng của đội ngũ kỹ sư và sự đồng hành của lãnh đạo đơn vị.

Anh Hữu Lâm bày tỏ kỳ vọng, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng theo hướng thực chất hơn, tạo môi trường để đoàn viên trẻ chia sẻ kinh nghiệm, thử nghiệm ý tưởng và phát huy năng lực chuyên môn. Theo anh, chính tinh thần cởi mở và đồng hành của tổ chức Đoàn sẽ thúc đẩy sức trẻ trong PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục đóng góp cho tiến trình đổi mới của ngành.

Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nhận khen thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc 2025

Sự hiện diện và thành tích của Tuổi trẻ Petrovietnam tại lễ trao giải lần này tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp, năng lượng quốc gia, đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng và lan tỏa hình ảnh lao động Petrovietnam.

Giải thưởng là động lực để lực lượng thanh niên Petrovietnam tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động đảm nhận các đề tài kỹ thuật, mô hình chuyển đổi số và những sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho Tập đoàn và cộng đồng.