(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, 11 tháng năm 2025, cả nước có 275,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11, cả nước có 15,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,1% so với tháng 10 và tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 9,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024; 4.859 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,9% và tăng 14,5%; 6.668 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 1,5% và giảm 11,7%; 4.022 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 11,3% và tăng 110,6%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, cả nước có 275,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 25,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cả nước có 275,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Biểu đồ: Cục Thống kê

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 205,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong mười một tháng năm 2025 là 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo khu vực kinh tế, 11 tháng năm 2025 có 1.682 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; 40,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 16,6%; 136,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 22,3%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; 64,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,7%; 30,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 60,1%. Bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.