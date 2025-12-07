(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 11/2025, cả nước có 275.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 5.600.000 tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Tối 6/12, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành lập (7/12/2010 - 7/12/2025). Sự kiện đánh dấu hành trình xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế của Viện Đào tạo quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kinh tế tại Việt Nam.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 11/2025, cả nước có 275.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 5.600.000 tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ.
Cuộc họp lãi suất cuối cùng trong năm 2025 của Fed sẽ diễn ra vào tuần tới, dự kiến sẽ tác động lên đồng tiền châu Á cùng xu hướng dòng vốn toàn cầu. Khối ngoại quay trở lại mua ròng tuần qua, sau chuỗi 19 tuần bán ròng.
(TBTCO) - Thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chỉ còn 55 ngày, trong khi khối lượng vốn phải giải ngân còn khá lớn. Thủ tướng vừa ký Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 chỉ đạo các giải pháp tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa công bố danh mục gần 600 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước và nước ngoài được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
(TBTCO) - Tối 6/12, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành lập (7/12/2010 - 7/12/2025). Sự kiện đánh dấu hành trình xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế của Viện Đào tạo quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kinh tế tại Việt Nam.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 11/2025, cả nước có 275.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 5.600.000 tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ.
Cuộc họp lãi suất cuối cùng trong năm 2025 của Fed sẽ diễn ra vào tuần tới, dự kiến sẽ tác động lên đồng tiền châu Á cùng xu hướng dòng vốn toàn cầu. Khối ngoại quay trở lại mua ròng tuần qua, sau chuỗi 19 tuần bán ròng.
(TBTCO) - Thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chỉ còn 55 ngày, trong khi khối lượng vốn phải giải ngân còn khá lớn. Thủ tướng vừa ký Công điện số 237/CĐ-TTg ngày 6/12/2025 chỉ đạo các giải pháp tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa công bố danh mục gần 600 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước và nước ngoài được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
(TBTCO) - Tối 6/12, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Kỷ niệm 15 năm thành lập (7/12/2010 - 7/12/2025). Sự kiện đánh dấu hành trình xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế của Viện Đào tạo quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kinh tế tại Việt Nam.
(TBTCO) - Tuần này, giá gạo Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng qua do những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ tình hình lũ lụt ở phía Nam. Trái lại, giá gạo của cả Ấn Độ trượt xuống gần mức thấp nhất trong một tháng.
Sáng ngày 7/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,48%, xuống mức 98,99.
Giá thép kỳ hạn hôm nay (7/12) tăng, trong khi quặng sắt tại sàn Đại Liên giảm trở lại và kết thúc tuần ở mức thấp hơn so với tuần trước, khi nguồn cung xuất khẩu tăng gần cuối năm và nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.
Sáng ngày 5/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,20%, hiện ở mức 99,06.
Sáng ngày 6/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ nguyên, hiện ở mức 98,99.
Giá cà phê trong nước hôm nay (6/12) tăng nhẹ trở lại từ 400 - 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 103.300 - 104.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu quay đầu giảm mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg ở một vài nơi.
Sáng ngày 7/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,48%, xuống mức 98,99.
Giá heo hơi hôm nay (5/12), tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg, đưa đỉnh giá khu vực miền Bắc lên mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vẫn giữ giá ổn định.
Giá tiêu trong nước hôm nay (5/12) tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tại vài địa phương. Hiện giá tiêu trong nước giao dịch trong khoảng 147.500 - 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tiếp tục giảm sâu từ 1.700 - 1.900 đồng/kg.
(TBTCO) - Cục Thống kê nhận định, sản xuất công nghiệp trong tháng 11 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực do các doanh nghiệp tăng cường sản xuất để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cuối năm.
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 11 ước đạt 601,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. 11 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.377,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn cảnh báo tình trạng thuốc Clorocid TW3 bị làm giả. Đơn vị đã yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành trên cả nước khẩn trương thu hồi, kiểm tra và truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/11/2025 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Việc Lạng Sơn triển khai thí điểm phương thức vận chuyển hàng hoá hai chiều qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan từ ngày 10/12/2025 là bước cải thiện mạnh mẽ cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông sản, linh kiện điện tử.