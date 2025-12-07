(TBTCO) - Tuần này, giá gạo Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng qua do những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ tình hình lũ lụt ở phía Nam. Trái lại, giá gạo của cả Ấn Độ trượt xuống gần mức thấp nhất trong một tháng.