Đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026

(TBTCO) - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 6/1 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định, sản lượng thịt hơi tăng khá, ngành hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến nay, tổng đàn heo cả nước đạt khoảng hơn 30 triệu con, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của thị trường trong nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Một số địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi tiêu thụ như: Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%. Ngược lại, các tỉnh chịu tác động trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội… tuy sụt giảm 3 - 20% nhưng mức này chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu toàn quốc.

Theo ông Phạm Kim Đăng, với việc tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát chặt chẽ, nhu cầu tăng nên người dân yên tâm tái đàn và sản lượng thịt hơi tăng khá, ngành hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết.

Về diễn biến giá lợn hơi, theo ông Đăng, hiện giá lợn dao động khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg và đang tăng theo quy luật thị trường hằng năm vào dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết tăng cao.

Dự báo trong thời gian tới, giá lợn hơi có thể tăng khoảng 5 - 10%, song nhiều khả năng sẽ không vượt mức 75.000 đồng/kg, với điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì tốt và không xảy ra biến động lớn. Sau Tết Nguyên đán, giá được kỳ vọng sẽ dần ổn định trở lại.

Với mặt bằng giá hiện nay, người chăn nuôi đang có lãi khi sản phẩm bán ra cao hơn giá thành. Không chỉ lợn, chăn nuôi gia cầm cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, tạo động lực để người chăn nuôi tái đàn, duy trì tổng đàn phục vụ sản xuất. Đáng chú ý, giá gia cầm năm nay tăng cao hơn so với các năm trước, ngoài yếu tố nhu cầu trong nước còn có tác động từ sự gia tăng tiêu thụ tại một số thị trường lân cận.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng thông tin tại cuộc họp.

Về nguồn cung, dịch bệnh và thiên tai có ảnh hưởng nhất định nhưng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Tổng số gia súc, gia cầm thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng đàn cả nước, không gây tác động lớn đến cân đối cung - cầu. Diễn biến giá tăng trong một số thời điểm chủ yếu mang tính cục bộ và theo chu kỳ, sau đó sẽ được điều chỉnh thông qua phân bổ nguồn cung giữa các vùng.

Đặc biệt, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn cuối năm và cao điểm Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát trên phạm vi cả nước.

Công tác này được thực hiện xuyên suốt từ khâu nguồn gốc, giết mổ đến lưu thông sản phẩm ra thị trường; trong đó kiểm soát giết mổ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm chất lượng thực phẩm.

Đối với các tỉnh, thành phố lớn, nơi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các đơn vị chức năng đã phối hợp tổ chức kiểm tra thực tế nhằm đánh giá việc triển khai tại cơ sở và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Việc huy động chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã cùng với lực lượng công an tham gia giám sát được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới./.