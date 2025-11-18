Ngày 18/11: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng hàng loạt

Giá cà phê hôm nay (18/11) tại Tây Nguyên tiếp tục giảm. Nhà đầu cơ xả hàng liên tục khiến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch liên tục sụt giảm. Trong khi đó, giá tiêu tăng 500 đồng/kg, dao động 144.000 - 146.000 đồng/kg. Mức giá này mang lại lãi cho nông hộ nhưng biên lợi nhuận đã giảm.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm nhẹ ở Lâm Đồng

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm không đáng kể tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện giá cà phê nội địa giao dịch trong khoảng 108.500 - 110.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với ngày hôm qua, đạt mức 110.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai ổn định, giao dịch ở mức 109.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm nhẹ 200 đồng/kg, xuống mức 108.500 đồng/kg.

Thông tin Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu cà phê về 0% khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam rất kỳ vọng. Ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Napoli Coffee, cho biết công ty hiện chỉ xuất 100 container mỗi tháng sang Mỹ. Nếu thuế được đưa về 0%, doanh nghiệp dự kiến tăng sản lượng gấp 10 lần vì nhu cầu lớn và nguồn cung Việt chưa khai thác hết do mức thuế hiện tại còn cao.

Nhiều doanh nghiệp khác trong ngành cũng bắt đầu chuẩn bị chiến lược mới cho thị trường Mỹ. Tại cuộc họp ngành, các đơn vị cho biết họ đang điều chuyển lực lượng kinh doanh và logistics sang Mỹ, thay vì tập trung chủ yếu vào châu Âu hay Trung Đông. Thị trường Mỹ đang trở thành lựa chọn chiến lược nhờ sức mua mạnh và kỳ vọng thuế giảm sâu.

Mỹ hiện là quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, với tổng giá trị khoảng 9 tỷ USD trong năm 2024. Brazil đứng đầu về giá trị xuất khẩu sang Mỹ, còn Việt Nam xếp thứ 8 với 364 triệu USD nhưng lại đứng thứ 3 về lượng, cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn nếu rào cản thuế được gỡ bỏ.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2025 đi ngang, đạt mức 4249 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh 139 USD/tấn, đạt mức 4149 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 2,55 cent/lb, lên mức 402,35 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 0,7 cent/lb, đạt mức 331,5 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 481,0 cent/lb, tăng 2,15 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 giảm 2,3 cent/lb, xuống mức 449,2 cent/lb.

Giá tiêu tăng nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay (18/11) đồng loạt tăng nhẹ 500 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mức giá giao dịch sáng nay dao động từ 144.500 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 144.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng nhẹ 500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 144.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.108 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đang giao dịch ở mức 9.745 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.