Giá vàng hôm nay (16/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới không thay đôi so với phiên trước. Trong nước, cả vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh. Theo một số chuyên gia, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần do kỳ vọng thay đổi về lãi suất, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên thị trường.

Sáng 15/11, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 16/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Phú Quý giao dịch vàng miếng 148 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

So với cùng thời điểm sáng 15/11, giá vàng miếng các thương hiệu đồng loạt giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cùng chung xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm sâu tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuần này, 17 nhà phân tích phố Wall tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó, 47% dự báo giá vàng giảm trong ngắn hạn, 35% giữ quan điểm trung lập và 18% dự báo giá tăng.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến thu được 230 phiếu. Có 65,7% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 16,5% dự đoán giảm và 17,8% giữ quan điểm trung lập./.