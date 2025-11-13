|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|152 ▼1343K
|15,402 ▲250K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|152 ▼1343K
|15,403 ▲250K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,497 ▲25K
|1,522 ▲25K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,497 ▲25K
|1,523 ▲25K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,482 ▲25K
|1,512 ▲25K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|145,203 ▲2475K
|149,703 ▲2475K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|106,061 ▲1875K
|113,561 ▲1875K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|95,476 ▲1700K
|102,976 ▲1700K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,891 ▲1525K
|92,391 ▲1525K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|80,808 ▲1457K
|88,308 ▲1457K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,707 ▲1043K
|63,207 ▲1043K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|152 ▼1343K
|154 ▼1361K