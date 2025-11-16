Tỷ giá USD hôm nay (16/11): Thị trường tự do tiếp đà giảm mạnh ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 16/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.122 VND/USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), giảm tuần 0,33%, xuống mức 99,27.

Đồng USD khép tuần với đà giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.916 VND/USD - 26.328 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.128 đồng 26.378 đồng Vietinbank 25.990 đồng 26.378 đồng BIDV 26.168 đồng 26.378 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.761 - 30.683 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.871 đồng 31.445 đồng Vietinbank 29.761 đồng 31.481 đồng BIDV 30.262 đồng 31.421 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.67 đồng 175.12 đồng Vietinbank 165 đồng 176.50 đồng BIDV 167.37 đồng 174.60 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 16/11/2025, giảm 133 đồng ở chiều mua và giảm 103 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.365 - 27.515 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm tuần 0,33%, xuống mức 99,27.

Ngay đầu tuần, sau khi Quốc hội Mỹ đạt được tiến triển nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài, tâm lý ưa rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu gia tăng, đẩy nhu cầu đối với USD, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn, giảm xuống.

Việc chính phủ mở cửa trở lại từ ngày 13/11 khiến các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang những hệ lụy do thời gian đóng cửa dài nhất lịch sử để lại, đặc biệt là tình trạng trì hoãn của nhiều báo cáo kinh tế quan trọng.

Sang giữa tuần, đồng USD tiếp tục chịu áp lực, khi các quan chức Fed phát đi thông điệp thận trọng về triển vọng cắt giảm lãi suất. Dù thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, Fed nhận định lạm phát vẫn ở mức cao và việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm có thể tiềm ẩn rủi ro. Những phát biểu này khiến kỳ vọng giảm lãi suất vào tháng 12, từng được thị trường đánh giá cao, giảm xuống dưới ngưỡng 50%. Điều này tạo thế cân bằng cho USD: Vừa được hỗ trợ bởi triển vọng duy trì lãi suất cao, nhưng đồng thời lại chịu sức ép từ triển vọng kinh tế chưa rõ ràng.

Bước sang ngày 15/11, đồng USD tăng nhẹ so với đồng EUR và gần như đi ngang so với đồng Yên, khi thị trường chứng khoán phục hồi sau đợt bán tháo mạnh và giới giao dịch cân nhắc khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Bên cạnh đó, diễn biến tiền tệ toàn cầu cũng tác động đến đồng USD trong tuần. Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu do nhu cầu trú ẩn giảm, trong khi một số đồng tiền rủi ro ghi nhận mức tăng, khi thị trường đón nhận thông tin tích cực từ Washington.

Nhìn tổng thể, đồng USD rơi vào trạng thái “nghỉ ngơi” sau nhiều biến động mạnh trước đó. Sự kết hợp giữa việc chính phủ mở cửa, Fed thận trọng và dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, khiến thị trường thiếu một chất xúc tác rõ ràng./.