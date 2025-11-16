Ngày 16/11: Giá bạc Phú Quý giảm mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục suy giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt giảm theo – mức giảm sâu nhất lên tới 71.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 16/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.937.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.997.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 16/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.683.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 38.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 16/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.655.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.689.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 38.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với sáng 16/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 16/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.653.000 1.683.000 1.655.000 1.689.000 1 kg 44.085.000 44.883.000 44.137.000 45.034.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.661.000 1.691.000 1.662.000 1.693.000 1 kg 44.291.000 45.095.000 44.333.000 45.146.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:53:04 sáng 16/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,584 USD/oune, giảm 0,36 USD/oune so với phiên sáng 15/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.332.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.337.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 16/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:53:04 sáng 16/11/2025

Giá bạc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, khối lượng mua vào giảm khiến thị trường lo ngại giá bạc có thể đang hình thành mô hình đỉnh kép quanh mức 54 USD/ounce.

"Nếu giá rơi xuống dưới mốc 50 USD/ounce, rủi ro giảm sâu sẽ tăng lên đáng kể, bởi các yếu tố cơ bản hiện tại chưa đủ mạnh để hỗ trợ đà tăng vừa qua", ông Christopher Lewis nói.

Vị chuyên gia cho biết thêm, việc lượng mua vào giảm ngay cả khi giá bật lên cho thấy đà tăng hiện tại không thật sự vững chắc và có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Điều này khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn: Khi giá rơi xuống dưới 50 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn sẽ xấu đi rõ rệt.

"Bạc vốn được xem là thị trường nhiều rủi ro, vì nhu cầu của nó không ổn định như vàng. Việc giá giảm không phải điều bất ngờ, trong khi đợt tăng mạnh vừa qua lại gây ngạc nhiên nhiều hơn", chuyên gia Christopher Lewis nhận định./.