Giá vàng hôm nay (10/11): Vàng thế giới nhích tăng phiên đầu tuần

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới nhích tăng trở lại. Trong nước, giá được các doanh nghiệp niêm ở mốc cao, dù vậy, tính chung cả tuần, giá miếng vẫn giảm khoảng hơn 6 triệu đồng tính từ vùng đỉnh 153 triệu đồng/lượng.

Sáng 10/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.015,31 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 07:18:05 sáng 10/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.015,31 USD/oune, tăng 12,22 USD/ouce, tương đương với mức tăng 0,31% trong 23 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.930 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 5h30 sáng 10/11, các các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đang mua vào 146,4 triệu đồng/lượng; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Riêng vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,9 triệu đồng/lượng; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng 145,4 triệu đồng/lượng; bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,7 triệu đồng/lượng.

Dù đi ngang trong tuần qua, giá vàng miếng vẫn giảm khoảng hơn 6 triệu đồng tính từ vùng đỉnh 153 triệu đồng/lượng vào giữa tháng 10.

Đối với vàng nhẫn, sáng nay ổn định so với sáng qua, niêm yết trong khoảng 145 - 148,8 triệu đồng/lượng bán ra, tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Như vậy, giá vàng nhẫn đã có 3 tuần giảm liên tiếp và giảm thêm khoảng 300.000 đồng so với cuối tuần trước./.