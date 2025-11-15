Ngày 15/11: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu phục hồi

Sáng 15/11, giá cà phê thị trường trong nước duy trì đà giảm, biến động trái chiều trên thị trường thế giới. Giá tiêu, sau chuỗi ngày giảm, đã phục hồi trở lại.

Sáng 15/11 giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục giảm nhẹ 500 đồng/kg

Giá cà phê

Thị trường trong nước, tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sáng 15/11 giá tiếp tục giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện dao động từ 111.000 - 113.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk xuống mức 113.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với sáng 14/11. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng cũng rớt giá 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 111.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 112.500 đồng/kg.

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30p sáng (15/11/2025), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London đồng loạt giảm mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2025 giảm mạnh 120 USD/tấn, xuống mức 4249 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 112 USD/tấn, đạt mức 4010 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 1,9 cent/lb, xuống mức 399,8 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,9 cent/lb, đạt mức 330,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 481,1 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm mạnh 9,9 cent/lb, xuống mức 391,8 cent/lb.

Giá tiêu

Thị trường trong nước ghi nhận phục hồi trở lại, khi giá tăng cục bộ từ 500 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hện giao dịch tại mức giá 144.500 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh cũng không biến động, hiện đang giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg.

Riêng tăng 500 đồng/kg, được thu mua ở ngưỡng 144.500 đồng/kg.

Còn thương lái Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trên cả nước. Trong đó, giá tiêu tại Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 15/11/2025, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.108 USD/tấn, bật tăng 0,13% so với phiên trước.

Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng tăng 0,13% so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.745 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.