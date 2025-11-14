Ngày 14/11: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (14/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước bình ổn, gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động trái chiều. Cụ thể, giá gạo Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg….

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa cắt còn ít lại, nhu cầu mua yếu, giá vững. Tại An Giang, giao dịch lúa có khá hơn, thị trường mua bán khởi sắc.

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Vĩnh Long, lượng lúa tươi cuối đồng còn lại ít, giao dịch mua bán mới vắng, giá lúa vững. Tại Tây Ninh, nhiều đồng vãn lúa, nhu cầu mua mới ít, giá không biến động nhiều.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn./.