Thuế - Hải quan

Từ 1/4, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh triển khai thanh toán phí tự động

Song Linh

[email protected]
15:06 | 01/04/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/4/2026, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh chính thức triển khai thanh toán phí tự động trên phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối với ngân hàng và rút ngắn thời gian thông quan.
Thực hiện chủ trương hiện đại hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai phương thức thanh toán phí tự động đối với tờ khai phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên phần mềm quản lý phương tiện.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo đó, hệ thống được bổ sung chức năng thanh toán thông qua mã QR code, cho phép người khai thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, trạng thái thanh toán được tự động cập nhật trên hệ thống, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa các thao tác thủ công.

Việc kết nối, liên thông giữa cơ quan hải quan và ngân hàng trong xử lý thanh toán điện tử không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình thu phí, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện.

Trước đó, mô hình đã được triển khai thí điểm tại Hải quan Cốc Nam từ ngày 25/3/2026 và bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Việc áp dụng thanh toán phí tự động tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 1/4/2026 sẽ góp phần giảm áp lực phương tiện, hạn chế ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt trong thời điểm lưu lượng hàng hóa tăng cao.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ và công nghệ thông tin nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt.

Từ khóa:
hải quan cửa khẩu tân thành Thanh toán phí tự động

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt "lá chắn" phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo "Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật", kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

