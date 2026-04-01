Từ 1/4, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh triển khai thanh toán phí tự động

Thực hiện chủ trương hiện đại hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai phương thức thanh toán phí tự động đối với tờ khai phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên phần mềm quản lý phương tiện.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo đó, hệ thống được bổ sung chức năng thanh toán thông qua mã QR code, cho phép người khai thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, trạng thái thanh toán được tự động cập nhật trên hệ thống, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa các thao tác thủ công.

Việc kết nối, liên thông giữa cơ quan hải quan và ngân hàng trong xử lý thanh toán điện tử không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình thu phí, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện.

Trước đó, mô hình đã được triển khai thí điểm tại Hải quan Cốc Nam từ ngày 25/3/2026 và bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Việc áp dụng thanh toán phí tự động tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 1/4/2026 sẽ góp phần giảm áp lực phương tiện, hạn chế ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt trong thời điểm lưu lượng hàng hóa tăng cao.