Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô thu ngân sách hơn 34 tỷ đồng trong quý I/2026

Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hoành Mô trong 3 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng kim ngạch đạt khoảng 21,9 triệu USD, cao hơn hơn 61% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm đến ngày 29/3/2026, đơn vị đã xử lý 1.088 tờ khai hải quan, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số tờ khai nhập khẩu chiếm đa số với 878 tờ, bên cạnh 143 tờ khai xuất khẩu kinh doanh và 67 tờ khai xuất khẩu của cư dân biên giới. Đáng chú ý, hoạt động nhập khẩu tăng trưởng vượt trội, đạt kim ngạch 17,78 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Lực lượng Hải Quan kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: T.D

Các mặt hàng lưu thông qua cửa khẩu duy trì ổn định. Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu gồm giày dép, linh kiện ô tô, máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng. Ở chiều ngược lại, hàng xuất khẩu tập trung vào các sản phẩm nông sản và nguyên liệu như long nhãn sấy, vỏ quế, giấy đế.

Trong quý I, có tổng cộng 82 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại đây, trong đó 46 doanh nghiệp lần đầu tham gia. Sự gia tăng này phản ánh hiệu quả từ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp mà đơn vị đã triển khai.

Bên cạnh đó, Hải quan Hoành Mô đã tổ chức các hội nghị đối thoại với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp rút ngắn thời gian thông quan./.