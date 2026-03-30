Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

17:46 | 30/03/2026
(TBTCO) - Được UBND tỉnh Cao Bằng giao chủ trì nhiều nội dung then chốt trong kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số, Chi cục Hải quan khu vực XVI đang chủ động xây dựng “bài toán nghiệp vụ” tổng thể, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.
aa

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số năm 2026, trong đó giao Chi cục Hải quan khu vực XVI giữ vai trò chủ trì nhiều nội dung then chốt.

Hải quan khu vực XVI chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan. Ảnh: HQKV16. Ảnh: HQ13

Điểm đáng chú ý là, thay vì chỉ tham gia phối hợp, Hải quan khu vực XVI được giao chủ động thiết kế “bài toán nghiệp vụ” tổng thể tại cửa khẩu. Đây là nền tảng quan trọng nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm phù hợp thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương thức và nội dung khai báo trên nền tảng cửa khẩu số, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác. Cùng với đó, xây dựng quy trình tạm thời trong giai đoạn thí điểm và hoàn thiện quy định chính thức về quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống.

Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số được kỳ vọng tạo bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý số hóa, dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro. Các quy trình sẽ được tự động hóa, liên thông giữa các lực lượng như hải quan, bộ đội biên phòng, kiểm dịch, thuế…, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp và giám sát.

Một trong những lợi ích trực tiếp là rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Nền tảng cho phép khai báo trước, xử lý hồ sơ điện tử, theo dõi trạng thái hàng hóa và phương tiện theo thời gian thực, hạn chế tình trạng ùn tắc, đặc biệt tại các cửa khẩu đường bộ.

Đồng thời, tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu được tăng cường, hỗ trợ kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tối ưu hóa chi phí lưu kho, bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Về lộ trình, hệ thống sẽ được thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trước khi đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh.

Hải quan khu vực XVI cũng sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, duy trì vận hành nền tảng 24/7 trong giai đoạn thí điểm, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định.

Theo Hải quan khu vực XVI, Cao Bằng có đường biên giới dài khoảng 333 km tiếp giáp Trung Quốc, với nhiều cửa khẩu quan trọng. Việc chủ động triển khai cửa khẩu số không chỉ giúp địa phương bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, mà còn tạo dư địa lớn để nâng cao hiệu quả thông quan và quản lý trong thời gian tới.
(TBTCO) - Kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh nhiều chính sách thuế mới ban hành và áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát nhiều yếu tố để bảo đảm thực hiện đúng quy định.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì miễn thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài ra bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
(TBTCO) - Triển khai kế hoạch "15 ngày cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh", Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức "cầm tay chỉ việc" cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.
(TBTCO) - Trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Việc hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
