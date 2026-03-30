Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số năm 2026, trong đó giao Chi cục Hải quan khu vực XVI giữ vai trò chủ trì nhiều nội dung then chốt.

Điểm đáng chú ý là, thay vì chỉ tham gia phối hợp, Hải quan khu vực XVI được giao chủ động thiết kế “bài toán nghiệp vụ” tổng thể tại cửa khẩu. Đây là nền tảng quan trọng nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm phù hợp thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương thức và nội dung khai báo trên nền tảng cửa khẩu số, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác. Cùng với đó, xây dựng quy trình tạm thời trong giai đoạn thí điểm và hoàn thiện quy định chính thức về quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống.

Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số được kỳ vọng tạo bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý số hóa, dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro. Các quy trình sẽ được tự động hóa, liên thông giữa các lực lượng như hải quan, bộ đội biên phòng, kiểm dịch, thuế…, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp và giám sát.

Một trong những lợi ích trực tiếp là rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Nền tảng cho phép khai báo trước, xử lý hồ sơ điện tử, theo dõi trạng thái hàng hóa và phương tiện theo thời gian thực, hạn chế tình trạng ùn tắc, đặc biệt tại các cửa khẩu đường bộ.

Đồng thời, tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu được tăng cường, hỗ trợ kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tối ưu hóa chi phí lưu kho, bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Về lộ trình, hệ thống sẽ được thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trước khi đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh.

Hải quan khu vực XVI cũng sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, duy trì vận hành nền tảng 24/7 trong giai đoạn thí điểm, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định.