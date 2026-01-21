(TBTCO) - Ngay trong 20 ngày đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi số thu ngân sách nhà nước vượt hơn 1.178 tỷ đồng, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao và hiệu quả điều hành ngay từ đầu năm mới.

Xuất nhập khẩu hàng hoá sôi động, thu ngân sách bật tăng

Những ngày đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn do Chi cục Hải quan khu vực VI quản lý diễn ra sôi động, duy trì nhịp tăng trưởng tích cực.

Đại diện Hải quan khu vực VI cho hay, từ ngày 1/1 đến 20/1/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quan địa bàn ước đạt 5,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 3,96 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,73 tỷ USD, cho thấy dòng chảy thương mại được khơi thông ngay từ đầu năm.

Hoạt động thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: Hải Anh

Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, số thu ngân sách nhà nước của Hải quan khu vực VI trong 20 ngày đầu năm đạt 1.178,6 tỷ đồng, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026.

Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt 480,3 triệu USD. Hoạt động nhập khẩu đạt khoảng 414,7 triệu USD, trong khi xuất khẩu đạt 65,6 triệu USD, phản ánh vai trò cửa ngõ quan trọng của khu vực biên giới phía Bắc trong kết nối thương mại và logistics.

Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về con số, mà còn tạo khí thế, niềm tin và động lực lớn cho toàn đơn vị trong triển khai nhiệm vụ cả năm.

Theo Hải quan khu vực VI, kết quả tích cực ngay từ đầu năm là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chi cục, tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức hải quan. Song song với đó là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Phấn đấu thu ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng

Phát huy khí thế khởi đầu năm mới, Hải quan khu vực VI cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, quyết tâm phấn đấu thu ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong không khí thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm 2026, ngày 15/1/2026, Hải quan khu vực VI tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025 và triển khai các giải pháp tăng thu năm 2026, tạo nền tảng giữ vững đà tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

Năm 2025, trong bối cảnh toàn ngành triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Hải quan khu vực VI đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Bám sát chủ đề điều hành năm 2025 “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, Chi cục đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp quản lý, điều hành thu; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị; tăng cường theo dõi, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Kết quả, trong năm 2025, có 6.344 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại Chi cục, trong đó 3.379 doanh nghiệp mới, phản ánh sức hút ngày càng lớn của địa bàn Lạng Sơn và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường thông quan và sự đồng hành của cơ quan hải quan.

Đặc biệt, thu ngân sách năm 2025 của đơn vị tăng vượt bậc với số thu đạt 13.952,7 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2024; đạt 216% chỉ tiêu pháp lệnh và 122% chỉ tiêu phấn đấu. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay của Hải quan khu vực VI, đồng thời lần đầu tiên đơn vị nằm trong tốp 9 đơn vị toàn ngành có số thu đạt hai chữ số.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2026, đặc biệt là chỉ tiêu pháp lệnh về thu ngân sách, ông Nguyễn Văn Hoàn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV cho hay, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ đầu năm, bám sát địa bàn, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu./.