Nửa đầu tháng 1/2026, Hải quan thông quan kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 39 tỷ USD

(TBTCO) - Nửa đầu tháng 1/2026, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt hơn 39 tỷ USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại ghi nhận mức thâm hụt 3,3 tỷ USD do nhập khẩu tăng mạnh ngay từ đầu năm.

Theo số liệu vừa được Cục Hải quan công bố, trong kỳ 1 tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 18 tỷ USD. Các nhóm hàng chủ lực tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, phản ánh vai trò dẫn dắt của khu vực sản xuất xuất khẩu.

Nửa đầu tháng 1/2026, hải quan thông quan cho kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 39 tỷ USD. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 4,2 tỷ USD, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 1,4 tỷ USD. Một số mặt hàng truyền thống khác duy trì tăng trưởng khá như giày dép đạt 923 triệu USD, cà phê đạt 433 triệu USD, thủy sản đạt 417 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng đạt 21,3 tỷ USD, cao hơn xuất khẩu hơn 3 tỷ USD. Cơ cấu nhập khẩu chủ yếu là nhóm hàng phục vụ sản xuất, cho thấy nhu cầu nguyên liệu, máy móc đầu vào đang tăng nhanh ngay từ đầu năm.

Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu gần 8 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 2,8 tỷ USD; vải các loại đạt 597 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 542 triệu USD; sắt thép các loại đạt 511 triệu USD.

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò chi phối trong hoạt động xuất nhập khẩu. Trong kỳ 1 tháng 1/2026, khối FDI xuất khẩu hơn 14 tỷ USD, chiếm khoảng 77,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; nhập khẩu đạt 15,3 tỷ USD, tương đương 71,9% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung kỳ 1 tháng 1/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 39,3 tỷ USD, cán cân thương mại thâm hụt 3,3 tỷ USD./.