(TBTCO) - Năm 2025, ngành Hải quan ghi dấu ấn bằng những kết quả nổi bật trong tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục, tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách và chuyển đổi số. Những thành quả đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đã tạo nền tảng quan trọng để Hải quan Việt Nam bước vào năm 2026 với quyết tâm cao, hướng tới Hải quan số và đồng hành hiệu quả hơn cùng doanh nghiệp, nền kinh tế.

Ngày 20/1/2026, Cục Hải quan tổ chức cuộc gặp mặt phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026 với sự chủ trì của Phó cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng.

Tại cuộc gặp mặt, ông Trần Đức Hùng đã chia sẻ những nỗ lực của ngành Hải quan trong năm 2025, mục tiêu hướng đến trong năm 2026 và tin tưởng với sự đồng hành của các cơ quan báo chí những thành quả trong cải cách, đổi mới của ngành Hải quan trong năm 2026, tiếp tục được lan toả đến công chúng và cộng đồng doanh nghiệp...

Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Thành công của ngành Hải quan năm 2025 có sự đồng hành chặt chẽ của các cơ quan báo chí. Qua công tác điểm báo, năm 2025, cơ quan hải quan ghi nhận 15.650 tin, bài, phóng sự về hải quan, tăng 53%.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan Trương Thị Thuý Vinh điểm lại những dấu ấn quan trọng của cơ quan hải quan trong năm 2025.

Cụ thể, nổi bật nhất là việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, không để gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động thông quan, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội.

Song song với tinh gọn bộ máy, Cục Hải quan tập trung triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục hành chính; quyết liệt 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, đã tạo khuôn khổ chính trị và pháp lý quan trọng cho cải cách hải quan. Kết quả, hải quan thông quan hàng hoá đạt kim ngạch 930,07 tỷ USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá thương mại lớn nhất toàn cầu. Thu ngân sách nhà nước đạt 469.504 tỷ đồng, bằng 114,2% dự toán được giao, tăng 9,8% so với năm 2024.

Đề cập đến mục tiêu của năm 2026, lãnh đạo Văn phong Cục Hải quan cho hay, ngành Hải quan xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế, môi trường, sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và hội nhập quốc tế.

Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan Trương Thị Thuý Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AH

Trọng tâm xuyên suốt của năm 2026 là quyết liệt triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý rủi ro và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi./.