(TBTCO) - Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và lá thuốc lá với khối lượng lớn tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Theo Cục Hải quan, thời điểm cuối năm và cận tết, nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh gia tăng mạnh, kéo theo nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, hàng cấm, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện. Tuyến biên giới đất liền phía Bắc tiếp tục được xác định là địa bàn trọng điểm, với các mặt hàng vi phạm chủ yếu như rượu, bia, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm, nhất là thực phẩm đông lạnh.

Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc, lực lượng Hải quan phát hiện vụ vận chuyển trái phép lá thuốc lá với quy mô lớn và các vụ nhập lậu thực phẩm...

Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì phát hiện, bắt giữ hơn 3,3 tấn lá thuốc lá sấy khô nhập lậu. Ảnh: CHQ

Cụ thể, hồi 0 giờ 45 phút ngày 14/1/2026, tại khu vực xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác do Hải quan cửa khẩu Pò Peo, Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với Công an và Biên phòng, đã kiểm tra xe tải BKS 99C-xxx.xx, phát hiện 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Vụ việc đang được xử lý theo trình tự pháp luật.

Cùng ngày 14/1, trong quá trình bám sát địa bàn tại khu vực mốc 1318, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Chi cục Hải quan khu vực VIII chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 304 kg xúc xích chế biến từ thịt lợn, nhãn hiệu Trung Quốc, nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, trị giá tang vật hơn 48,6 triệu đồng.

Trước đó, tại biên giới tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 9/1/2026, trong khu vực chân cầu Khuân Tảy, gần mốc 1239, Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan khu vực VI phát hiện đối tượng đang vác hàng hóa trái phép qua biên giới.

Tang vật vụ nhập lậu 1.000 kg chân lợn nhập lậu, bốc mùi hôi thối. Ảnh: CHQ

Tang vật thu giữ là 1.000 kg chân lợn đông lạnh, đóng trong 50 bao, toàn bộ đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, không có chứng từ hợp pháp. Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai, ngày 8/1/2026, trong khu vực cách ly Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Chi cục Hải quan khu vực VII phát hiện, bắt giữ 220 kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh đã rã đông, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm./.